Бывшего актюбинского депутата Ундиргенова освободили от уголовной ответственности за налоговые нарушения

Актобе. 30 октября. Kazakhstan Today - Бывшего актюбинского депутата и хозяина ТОО "Автопарк" Мейржана Ундиргенова освободили от уголовной ответственности за налоговые нарушения, передает Kazakhstan Today.

Судья Динара Гильманова установила, что в 2011-2013 годах Ундиргенов фактически руководил деятельностью ТОО "Ал-Актобе" и был его собственником. Вместе с главным бухгалтером он внес ложные сведения в налоговую отчетность, увеличив расходы товарищества и снизив доход. В результате с ТОО "Ал-Актобе" за 2011 год в бюджет не поступил корпоративный подоходный налог почти на 75 млн тенге.

Второй эпизод уголовного дела касается ТОО "Ак Жол LTD", собственником которого на 70% был Ундиргенов. С 2011 по 2012 годы депутат, неофициально руководивший этим предприятием, в сговоре с директором и главным бухгалтером товарищества необоснованно завысили стоимость приобретенных товаров и услуг. В результате бюджет недополучил налоги ещё почти на 44 млн тенге, пишет " Актобе таймс ".

Подсудимый в суде ходатайствовал прекратить уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, так как с момента совершения преступления прошло более пяти лет. Выяснилось, что пятилетний срок истек в сентябре 2017 года.

Судья Гильманова постановила прекратить производство по уголовному делу Ундиргенова и освободить его от уголовной ответственности, а также взыскать с Ундиргенова процессуальные издержки - почти 600 тыс. тенге. Судья объяснила, что прекращает производство по нереабилитирующим основаниям.

Разбирательство в отношении других фигурантов дела продолжается в суде №2 Актобе. Речь идёт о главном бухгалтере ТОО "Ал-Актобе", директоре и главном бухгалтере ТОО "Ак Жол LTD". Никто из них уже не работает в этих компаниях. Бывшая главный бухгалтер ТОО "Ал-Актобе" и прежний директор ТОО "Ак Жол LTD" сообщили суду, что они безработные.

Напомним, хозяина ТОО "Автопарк" Ундиргенова арестовали в июне 2015 года. На тот момент он был действующим депутатом облмаслихата. В СМИ писали, что изъятую у него дома наличность счетная машинка считала 5 часов, на время следствия арестовали его недвижимость в Актобе и Астане, имущество компаний, входящих в ОЮЛ "Емшан", в котором Ундиргенов числился президентом. На него возбудили уголовные дела за мошенничество, организацию ОПГ, незаконную легализацию средств, вымогательство, незаконное лишение свободы. Ундиргенова обвиняли в хищении 4,5 млрд тенге, которые почти 6 лет перечисляли автопарку из бюджета за проезд льготников. По версии следствия, ТОО "Автопарк" давало в ЖКХ ложные сведения об убыточности маршрутов. На основании липовых данных им перечисляли бюджетные средства.

Вместе с Ундиргеновым судили и экс-директора ТОО "Автопарк" Ербола Адилова, его обвиняли в мошенничестве и участии в ОПГ. Гособвинитель просил суд приговорить Ундиргенова к 10 годам лишения свободы, Адилова - к 8 годам. Суд оправдал Ундиргенова по статьям "Организация ОПГ", "Незаконная легализация средств", "Вымогательство", "Незаконное лишение свободы" и установил, что ущерб государству от действий Ундиргенова составил не 4,5 млрд тенге, а всего 900 млн.

1 августа 2016 года спецсуд приговорил Ундиргенова за мошенничество к 4 годам лишения свободы. В этот срок включили 1 год и 2 месяца, которые он провел в СИЗО. Ербола Адилова оправдали по статье "Участие в ОПГ", но приговорили за мошенничество к 3 годам колонии общего режима.

9 июля 2017 года он вышел на свободу, неотбытую часть срока ему заменили на штраф. Свободу получил и бывший директор ТОО "Автопарк" Ербол Адилов", - писала газета "Диапазон".

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