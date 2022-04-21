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Более двух килограммов героина изъято у наркодилеров в Павлодаре

20.04.2022, 10:09 11946
ПАВЛОДАР. 20 АПРЕЛЯ - В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Павлодаре задержан наркосбытчик героина, который поставлял наркотики из Нур-Султана в города Павлодар и Экибастуз.
 
По информации департамента полиции региона, он оставлял наркотики в тайниках на территории городов для расфасовки и дальнейшего сбыта. Дальнейший сбыт проводили остальные участники преступной группы путем закладок.
 

Все подозреваемые арестованы. Общий вес изъятых наркотиков составил более 2 килограммов",- говорится в сообщении ведомства.

 
Также в полиции рассказали, что в результате проведенного мониторинга интернет-пространства выявлены и заблокированы 10 сайтов и других ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ.
 
Всего спецподразделениями по противодействию наркопреступности на территории Павлодарской области выявлено 93 наркоправонарушения. Из незаконного оборота изъято более 24 килограммов различных наркотических веществ.
 

новости по теме

Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов

20.04.2022, 20:19 6301
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
Фото: sarbaz.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Задержан экс-командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Кайдар Каракулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемире Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК (Халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования "Юг", - сообщает пресс-служба МВД РК.

 
Напомним, 15 марта президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд перестановок в командном составе Вооруженных сил Республики Казахстан. Распоряжением главы государства Кайдар Каракулов освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
 
26 августа 2021 года поступила первая информация о взрывах и пожаре в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.
 

Пьяный житель Акмолинской области оторвал нос сожительнице

20.04.2022, 19:01 7926
КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - 19 апреля в отдел полиции Зерендинского района поступило сообщение о том, что в приемный покой центральной районной больницы за помощью обратилась местная жительница, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пострадавшей поставили диагноз "травматическая ампутация носа", сообщает Polisia.kz
 
Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине в порыве гнева нанес 33-летний сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала ревность. 
 
Следственным отделом Зерендинского РОП в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
 
В настоящее время пострадавшая сообщила полицейским, что намерена примириться с сожителем.
 

Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017

20.04.2022, 18:36 8466
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Антикоррупционная служба Алматы проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Расследование проводится по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов "Универсиады 2017 года в городе Алматы", сообщает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.
 
По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО "Ария-Жана Астана" проводятся досудебные расследования в других регионах.
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 
Напомним, в марте Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. 
 
Кайрата Сатыбалды задержали 13 марта по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. 16 марта была задержана его супруга по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере. 
 
4 апреля следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей.
 

В Акмолинской области неизвестные подожгли административное здание

20.04.2022, 18:28 9116
В Акмолинской области неизвестные подожгли административное здание
Фото: polisia.kz
КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - 19 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило заявление от сотрудника местного исполнительного органа о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 18 апреля около 03.30 совершили поджог административного здания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в здании государственного органа произошел пожар, возгорание случилось около 03.30, очаг пожара в настоящее время устанавливается. Сумма ущерба составила 6 млн тенге, сообщает Polisia.kz
 
Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". 
 
В ходе проведения осмотра места происшествия изъята трехлитровая стеклянная банка со специфическим запахом, предмет пластикового происхождения со специфическим запахом. 
 
Для установления лиц, совершивших либо причастных к этому преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опрос возможных очевидцев и свидетелей. 
 
Жертв и пострадавших нет, пожар локализован сотрудниками ОЧС Аршалынского района.
 

В Караганде в отношении Единого расчетного центра комуслуг начато расследование

20.04.2022, 18:11 9841
КАРАГАНДА. 20 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент по Карагандинской области провел анализ рынка биллинговых услуг за 2018 - 2020 годы и 6 месяцев 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам анализа установлено, что ТОО "Единый расчетный центр коммунальных услуг" (ТОО "ЕРЦКУ"), затраты которого включены в тарифы субъектов естественных монополий, получает прибыль, в разы превышающую его затраты. Это влияет на отпускной тариф для потребителей региона, сообщает eKaraganda.
 
По итогам анализа в действиях ТОО "ЕРЦКУ" выявлены признаки нарушения конкурентного законодательства РК в части установления, поддержания монопольно высоких или низких цен на биллинговые услуги. 
 
На основании выявленных фактов антимонопольный департамент по Карагандинской области начал расследование в отношении Единого расчетного центра.
 

Начато досудебное расследование в отношении АНПЗ

20.04.2022, 17:28 10546
Начато досудебное расследование в отношении АНПЗ
Фото: polisia.kz
АТЫРАУ. 20 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент по Атырауской области совместно и региональной прокуратурой выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области в рамках проверки деятельности ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" под руководством прокуратуры по Атырауской области выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020 - 2021 годах, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Заключение антимонопольного департамента направлено в прокуратуру по Атырауской области для принятия процессуального решения.
 
Региональной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении ТОО "АНПЗ" по статье 221 "Монополистическая деятельность" УК РК и передано в департамент экономических расследований по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2020 - 2021 годах.
 

Подозреваемые в создании финпирамиды вайнеры арестованы на 10 суток

20.04.2022, 12:01 15471
Подозреваемые в создании финпирамиды вайнеры арестованы на 10 суток
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - С санкции суда вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу на 10 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток", - говорится в сообщении горского суда Алматы.

 
В суде отметили, что следствие не представило материалы, дающие основания для санкционирования ареста на два месяца.
 
В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье следствие вправе обратиться с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей, добавили в пресс-службе. 

Как сообщалось ранее, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды.  Вайнер Саидбаев  объявлен в розыск.
 

Ущерб на 6 миллиардов тенге нанесла государству группа обнальщиков

20.04.2022, 11:58 15921
Ущерб на 6 миллиардов тенге нанесла государству группа обнальщиков
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В столице осуждена группа обнальщиков, причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности", - проинформировали в пресс-службе агентства.

 
По данным АФМ РК, в обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
 

Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным департаментом АФМ", - добавили в пресс-службе.

 

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