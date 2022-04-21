Более двух килограммов героина изъято у наркодилеров в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 20 АПРЕЛЯ - В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Павлодаре задержан наркосбытчик героина, который поставлял наркотики из Нур-Султана в города Павлодар и Экибастуз.

По информации департамента полиции региона, он оставлял наркотики в тайниках на территории городов для расфасовки и дальнейшего сбыта. Дальнейший сбыт проводили остальные участники преступной группы путем закладок.

Все подозреваемые арестованы. Общий вес изъятых наркотиков составил более 2 килограммов",- говорится в сообщении ведомства.

Также в полиции рассказали, что в результате проведенного мониторинга интернет-пространства выявлены и заблокированы 10 сайтов и других ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ.

Всего спецподразделениями по противодействию наркопреступности на территории Павлодарской области выявлено 93 наркоправонарушения. Из незаконного оборота изъято более 24 килограммов различных наркотических веществ.