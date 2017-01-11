Караганда. 10 января. Kazakhstan Today - В Шетском районном суде Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении бухгалтера КГП "Центральная районная больница Шетского района" по фактам присвоения и растраты государственных средств, а также подделки официального документа, сообщили в пресс-службе суда.

"Судом установлено, что бухгалтер КГП "ЦРБ Шетского района" И. из личной корыстной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, путем составления списков заработной платы с завышенными суммами через программу "Банк-клиент" неправомерно перечислила денежные средства в виде заработной платы на общую сумму 22 263 947 тенге на свой банковский карточный счет и банковские карточные счета других работников райбольницы, которые излишне полученные деньги впоследствии передавали И. Тем самым подсудимая И. причинила государству ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

На судебном заседании подсудимая признала вину в полном объеме, приговором суда она также признана виновной.

"С применением норм закона РК "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК", ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также назначена конфискация имущества, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, и пожизненное лишение права занимать должности, связанные с материальной ответственностью в организациях и предприятиях. На основании части 1 статьи 74 УК РК назначенное наказание в виде лишения свободы отсрочено на 5 лет. В пользу КГП "Центральная районная больница Шетского района" с подсудимой взыскан материальный ущерб в сумме 7 764 467 тенге", - рассказали в суде.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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