Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Талдыкоргане

Талдыкорган. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане четырехлетний ребенок погиб в дорожной аварии с участием трех автомобилей: BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser.

В ДТП также пострадали 23-летний водитель ВАЗ-2114 и один из пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в больницу.

Согласно информации Polisia.kz , BMW 530 управлял 42-летний местный житель, который на улице Ракишева допустил столкновение с ВАЗ-2114, а также ударил припаркованную машину Toyota Chaser.

Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель немецкой иномарки находился в алкогольном опьянении. Мужчина доставлен в городскую полицию и помещен под стражу.

Начато досудебное расследование.