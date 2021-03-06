Справки с отрицательными результатами на COVID-19 продавали в Кызылординской области

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Двух сотрудников медучреждения в Кызылординской области уличили в продаже справок с отрицательными результатами ПЦР-теста на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении сотрудников двух медицинских учреждений, которые в 2020-2021 годы на систематической основе без фактического прохождения тестирования продавали справки с результатами отрицательных ПЦР-тестов COVID-19.

Выданные справки предназначались для использования в различных целях: работниками, осуществляющими деятельность вахтовым методом, лицами, выезжающими за границу, въезжающим в Байконур и так далее. При этом незаконное вознаграждение в размере 7 тыс. тенге за одну справку медработники получали под видом необходимости передачи взятки должностным лицам регионального филиала Национального центра экспертизы, тем самым подстрекая к даче взятки. С начала года установлена выдача 60 фиктивных справок о прохождении ПЦР-теста жителям Кызылординской области. В результате преступных действий медработников, риску подвергались неограниченное количество граждан региона", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, была изъята компьютерная техника и печати, которыми пользовались при изготовлении поддельных справок. Задержание медработников не производилось в связи с полным признанием вины.

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