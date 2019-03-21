Дело Челаха будет рассмотрено в Верховном суде РК

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Дело осужденного за убийство 15 пограничников на посту "Аргканкерген" Владислава Челаха будет рассмотрено Верховным судом РК, передает Kazakhstan Today.





Данное уголовное дело для рассмотрения в кассационной инстанции Верховного суда назначено на 09.00 22 января 2019 года по ходатайству осужденного Челаха В.В.", - говорится в постановлении судьи, опубликованном на портале "Судебный кабинет".





Как сообщалось ранее, 30 мая 2012 года на временный пограничный пост "Аргканкерген" в Алматинской области по истечении двух суток после утери связи был направлен дежурный дозор. По прибытии на временный пост пограничники обнаружили полностью сгоревшую казарму и хозпостройки. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила в обгоревшем казарменном помещении обугленные останки 13 человеческих тел. Недалеко от территории поста, у реки, было найдено еще одно обгоревшее тело пограничника, как установлено позже, часового. На территории охотничьей базы, которая расположена по соседству с постом, было обнаружено тело охранника охотхозяйства с огнестрельными ранениями.





4 июня 2012 года на чабанской зимовке в 24 километрах от "Аргканкергена", поисковой группой обнаружен и задержан единственный выживший на "Аргканкергене" пограничник, рядовой Владислав Челах. Он признался в убийстве 15 человек, но позже отказался от признания.





В декабре 2012 года суд приговорил Челаха к пожизненному заключению.





В 2015 году адвокат осужденного подал от его имени жалобу в Комитет ООН по правам человека.





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