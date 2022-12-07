Дикому Арману продлили арест

На сегодня 253 700 евро вернулись в Казахстан

Шымкент. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания из Шымкента заключила договор с компанией из Узбекистана о покупке партии белого риса на 1 млн 700 тысяч евро. В итоге в Шымкент завезли рис на 1 млн 400 тысяч евро.





К делу подключились прокуроры Шымкента, сообщает vera.kz





По словам старшего помощника прокурора Шымкента Улана Орманова, 303 700 евро были переведены в Узбекистан, но в Казахстан не вернулись ни в виде риса, ни в виде денег. В рамках уголовного дела был проведен ряд следственных действий. На сегодня из 303 700 евро 253 700 евро поступили в Казахстан. Остальная сумма - 50 000 евро должна поступить в ближайшие дни.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 235 "Невыполнение требований репатриации национальной или иностранной валюты". Подозреваемым по делу пока никто не признан. Названия компаний в интересах следствия не разглашаются.