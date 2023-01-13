12.01.2023, 13:15 30326
Директора филиала ФОМС в Актау подозревают в хищении 17,5 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Актау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау арестовали главу городского филиала Фонда медстрахования. Его подозревают в хищении 17,5 миллиона тенге.
Вместе с ним по делу проходит директор одной из медицинских фирм. Компания заключила договор закупа медуслуг в рамках объема бесплатной медицинской помощи с фондом. В базу Минздрава вносили ложные данные о людях, якобы получивших лечение или консультацию врача, сообщает телеканал "Астана".
Якобы оказывали бесплатную медицинскую помощь гражданам, но фактически эти услуги не оказывались. На сегодняшний день подозреваемое лицо взято под стражу. Следствие продолжается", - сказал прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков.
Отмечается, что задержанный находится в СИЗО уже 2 месяца. Его подельница под подпиской о невыезде. Экс-директору филиала грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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13.01.2023, 12:13 1301
Замглавы управления строительства осужден на 8 лет в Акмолинской области
Осужденные похитили бюджетные средства в размере 50,5 миллионов тенге, выделенных на строительства сто квартирного жилого дома в Щучинске
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Кокшетау. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Кокшетауского городского суда заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Этим же приговором учредитель ТОО "Эксперт Арсенал" и инженер технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" признаны виновными и осуждены к 7,5 и 7 годам лишения свободы соответственно. К ним применено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет", - уточнили в пресс-службе Антикора.
Следствием доказано, что осужденные похитили бюджетные средства за фактически не выполненные строительство монтажные работы в размере 50,5 миллионов тенге, выделенных на строительства сто квартирного жилого дома в Щучинске.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что дело о крупном хищении расследуют в Костанайской области.
12.01.2023, 19:32 19491
Полиция расследует факт группового изнасилования на рынке в Туркестане
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - 28 декабря 2022 года в управление полиции Туркестана из УП Кызылорды поступило заявление от жительницы Кызылординской области о том, что знакомый попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, сообщает пресс-служба МВД РК.
29 декабря собранные материалы по данному факту зарегистрировали в УП Туркестана по статье 120, часть 1, УК "Изнасилование". В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых установлены двое жителей Туркестана.
На сегодняшний день полицейскими опрошены обе стороны, проведены соответствующие следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время по данному факту назначены экспертизы и проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято решение.
Ранее в соцсетях историю девушки рассказала общественница Дина Тансари. По ее словам, 21-летнюю девушку изнасиловали на оптовом базаре летом. Один насиловал, другой держал дверь контейнера. Девушку сняли на видео и фото. После произошедшего насильники стали ее шантажировать фото- и видеоматериалами и вымогать деньги, угрожая, что расскажут всем ее родственникам и мужу. В итоге они выманили у нее 10 млн тенге.
12.01.2023, 18:37 21726
Дело о крупном хищении расследуют в Костанайской области
Речь - о хищении нескольких десятков миллионов тенге
Фото: Наша газета
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Костанай. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области расследуют дело о хищении нескольких десятков миллионов тенге, выделенных на капитальный ремонт плотины Шили в Джангельдинском районе.
На скамье подсудимых - бывший руководитель отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат Амиров, директор ТОО "Energy Constrution-2020" Берик Дюсембаев и эксперт ТОО "Курылыста Экспертиза" Габит Алин", - сообщает "Наша газета".
По данным источника, обвинение не было предъявлено, потому что двое участников процесса не владеют русским языком, на котором ведется судопроизводство. К следующему заседанию им предоставят переводчика.
Талгата Амирова завели в зал в наручниках, он находится под стражей. Дюсембаев - под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.
О громком деле стало известно еще летом прошлого года. Тогда сотрудники департамента экономических расследований коротко сообщили, что на капитальный ремонт плотины Шили бюджет выделил почти 200 млн тенге. Чтобы выиграть эту госзакупку, Дюсембаев и Амиров приобрели ТОО "Energy", указав, что оно занимается строительно-монтажными работами. ТОО зарегистрировали на Дюсембаева. Из полученных бюджетных средств похитили несколько десятков миллионов. Амиров, заранее зная, что работы по капитальному ремонту практически не выполнялись и объект не соответствует проектно-сметной документации, подписал акты приемки плотины в эксплуатацию. В итоге сооружение не выдержало первого весеннего паводка в 2021 году", - пишет газета.
Все подсудимые запретили показывать свои лица в СМИ.
Следующее слушание назначили на 20 января.
11.01.2023, 19:29 54361
МВД ликвидирован интернет-магазин по продаже "синтетики"
Услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 клиентов, за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД и полицейскими Костанайской области совместно с Агентством финансового мониторинга ликвидирован интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков в Костанае и Рудном, сообщает Polisia.kz.
После сбора информации об интернет-магазине, изучения схемы работы и его администраторов был установлен контроль за финансовыми операциями, которые проводились преступниками.
На этом этапе к работе были подключены специалисты подразделения финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу. Они кропотливо собрали сведения обо всех денежных переводах, поступающих на банковские карты так называемых дропов - подставных лиц.
Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 клиентов, за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты.
Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, через ликвидированный интернет-магазин реализовывались исключительно новые синтетические наркотики.
Полицейские с участием сотрудников подразделения специального назначения при въезде в Костанае остановили автомобиль Toyota Highlander, где находился 30-летний житель Рудного. На момент задержания было известно, что он приобрел более 1 кг мефедрона для розничной перепродажи.
В ходе обыска автомашины и по месту жительства изъято свыше 1 кг мефедрона, 3 млн тенге, 6 ноутбуков, 6 сотовых телефонов, 5 банковских карт и 5 сим-карт различных сотовых операторов.
Как пояснил начальник областного департамента полиции Ерлан Омарбеков, изъятые средства связи позволяют установить полную схему работы интернет-магазина от администраторов до закладчиков.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Проводятся следственные мероприятия по установлению причастности иных участников.
10.01.2023, 16:19 96816
Убийство врача в Алматы: прокурор запросил для обвиняемого 20 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании суда в Алматы прокурор запросил для обвиняемого в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.
Потерпевшие считают обвинение неполным. По их мнению, из обвинительного акта исключили пункт о том, что убийство было совершено способом, опасным для жизни других людей.
На предыдущем заседании подсудимый Нуржан Турсынбаев заявил, что не хотел убивать врача. По его словам, на гастроэндоскопии Шумков якобы повредил ему щитовидный хрящ.
Подсудимый полностью признал иски о возмещении материального и морального вреда со стороны жены и матери Шумкова.
Напомним, врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит выстрелом в голову 4 апреля прошлого года. Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался один из пациентов Шумкова, который решил отомстить врачу за якобы неудавшееся лечение. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала убийство врача страшной трагедией для всего здравоохранения страны.
10.01.2023, 15:22 99581
В Мангистауской области за коррупцию задержан замначальника отдела полиции
Фото: Рolisia.kz
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Актау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области 9 января по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района, сообщает Рolisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками ДКНБ по Мангистауской области и управления собственной безопасности ДП Мангистауской области за коррупционное правонарушение задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района", - проинформировали в полиции.
В данный момент проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что экс-зампред Антикора задержан по подозрению в коррупции.
10.01.2023, 12:40 104186
В Алматы ликвидирована нарколаборатория, изъято 100 кг "синтетики"
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из частных домов в Алатауском районе Алматы полицейские обнаружили нарколабораторию, в ходе специальной операции задержан 32-летний подозреваемый в изготовлении наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В нарколаборатории при обыске нашли прекурсоры, сырье, готовый к реализации синтетический наркотик и инвентарь в виде стеклянных тар, полиэтиленовых канистр с жидкостями, пробирок, бутылей, весов и электрических печей.
Информация, полученная оперативным путем, была тщательно проверена - она подтвердилась. На протяжении нескольких месяцев "производственник" наладил работу лаборатории, изготавливая в ней синтетический наркотик "мефедрон". Как установлено, гражданин Б. следовал онлайн-инструкциям своего так называемого работодателя. Лабораторному делу его научил куратор, обеспечив поставку необходимого сырья. Химик-наркоделец арендовал частный дом с подсобным помещением: в сарае разместил нарколабораторию, сам проживал в основном строении. Подозреваемый утверждает, что заинтересовался преступным предложением из-за щедрой оплаты труда", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
По его словам, общий вес изъятого сырья составил 100 килограммов. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного статьей 297, часть 3, УК РК. Напомним, один из соучастников преступного бизнеса, 33-летний гражданин С., был задержан сотрудниками УПН ранее. В его автомашине было обнаружено и изъято 85 свертков мефедрона и марихуаны. Установлено, что синтетическое зелье подозреваемый изготавливал сам. Для этих целей он арендовал частный дом в поселке Туздыбастау Алматинской области. В ходе санкционированного обыска в съемном жилище обнаружено и изъято лабораторное оборудование и более 15 кило синтетического наркотика", - резюмировал Аханов.
Спикер также добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление других звеньев криминального промысла.
09.01.2023, 21:14 131621
В полиции прокомментировали видео драки с участием сыновей олигархов
Фото: скриншот
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе МВД РК прокомментировали видео, на котором заснято, как, предположительно, сыновья олигархов Бахарадина Аблазимова и Динмухамета Идрисова Жармухамед Идрисов и Нурмухамед Нугманов избили людей в караоке-клубе.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293, часть 2, УК РК. Участники драки установлены и допрошены. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных участниками конфликта, назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в ведомстве.
Производство по уголовному делу осуществляет следственное управление ДП Алматы.
Информация о том, что драку устроили сыновья олигархов, появилась в Telegram-канале «БАСЕ».
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