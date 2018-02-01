Дутбаева осудили за злоупотребление властью, присвоение имущества и легализацию преступных доходов

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Бывшему главе Комитета национальной безопасности РК Нартаю Дутбаеву вынесли второй приговор, передает Kazakhstan Today.

В военном суде Акмолинского гарнизона 26 января 2018 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Дутбаева и других лиц. Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к государственным секретам, сообщили в пресс-службе Военного суда РК.

"Согласно приговору суда Дутбаев Н.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 380 (Злоупотребление властью) и пунктами б, г части 3 статьи 176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в редакции 1997 года, а также пунктами 1, 3 части 3 статьи 218 УК РК (Легализация денег или имущества, полученных преступным путем)", - отметили в суде.

На основании статьи 55 УК РК путем частичного сложения наказаний определено 10 лет лишения свободы. На основании амнистии в связи с 25-летием независимости Казахстана неотбытая часть срока наказания сокращена наполовину и определено к отбытию пять лет лишения свободы.

"На основании части 6 статьи 56 УК РК путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным приговором военного суда Акмолинского гарнизона от 24 августа 2017 года, окончательно определено к отбытию 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что "Калкабаев О.Ш. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами б, г части 3 статьи 176 УК РК (в редакции 1997 года), пунктами 1, 3 части 3 статьи 218 УК РК". На основании части 3 статьи58 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему определено восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Дутбаев Р.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом б части 3 статьи 176 УК РК (в редакции 1997 года), пунктом 3 части 3 статьи 218 УК РК и на основании части 3 статьи 58 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - заключили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, решением военного суда Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года бывший глава Комитета национальной безопасности РК Нартай Дутбаев признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК) и приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы.

Нартай Дутбаев возглавлял КНБ Казахстана с декабря 2001 года по февраль 2006 года.

10 октября 2017 года был арестован Рустембек Дутбаев - брат Нартая Дутбаева.

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