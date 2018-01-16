Два радикала похитили жителя Атырау и жестоко избили, вымогая деньги

Атырау. 16 января. Kazakhstan Today - Два приверженца деструктивного религиозного течение похитили жителя Атырау и жестоко избили, вымогая деньги, передает Kazakhstan Today.

Вечером 4 января на улице С. Датова в районе СМП-136 двое неизвестных насильно затолкали в машину 27-летнего местного жителя и увезли за город. Доехав до кладбища, злоумышленники вывели жертву из машины и начали избивать арматурой, вымогая 600 тыс. тенге, пишет "Мой город"

"Похитители передвигались на автомашине марки "Лада-21114" с российскими номерами. После двухчасового оказания давления на похищенного парня, они привезли его в город и бросили. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, после чего были начаты оперативно-розыскные мероприятия", - рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

В ходе оперативных мероприятий стало известно, что злоумышленники покинули территорию Атырауской области и направились в ЮКО. Выяснилось также, что оба являются жителями Атырау, им 27 и 30 лет, ранее судимы. Также оба являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

"Подозреваемые были задержаны в Туркестане органами внутренних дел. После обращения ДВД в областной суд, при содействии суда №2 Атырау посредством видеоконференцсвязи судом Туркестана были выдвинуты санкции на содержание под стражей. Оба парня обвиняются по статье 125 (Похищение человека)", - уточнила Кайсагалиева.

Просмотров: 4785