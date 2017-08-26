Экстрадированный из Афганистана казахстанец приговорен к 20 годам за террористические преступления

Атырау. 25 августа. Kazakhstan Today - В Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении Д. Зналиева, задержанного в Афганистане в начале года, передает Kazakhstan Today.

На главном судебном разбирательстве установлено, что подсудимый Зналиев в июле 2011 года вместе с гражданами Республики Казахстан М.У., Х.Р. и гражданином Бельгии М.Г. на территории Исламской Республики Пакистан в зоне свободных племен Северного Вазиристана создал международную террористическую организацию "Джунд Аль-халифат" ("Солдаты Халифата, или "Jundal-Khilafah"). В ее состав вошли выходцы из Казахстана, Таджикистана и арабских стран, сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

В период с 12 сентября по 2 октября 2011 года Зналиев в группе с М.У., Ж.Х. организовал приготовление и покушение на совершение взрыва на территории МИД РК в Алматы, административного здания ДВД в Алматы. В период с 28 октября по 30 октября 2011 года организовал совершение взрыва возле зданий акимата и прокуратуры в Атырау.

На главном судебном разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также полным раскаянием самого подсудимого.

"Приговором суда Зналиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 233 (Неоднократное совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях), частью 3 статьи 28, пунктом б части 3 статьи 233, частями 1, 2 статьи 233-2 (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), частью 2 статьи 233-3 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК РК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима)", - говорится в сообщении суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, в марте 2017 года Генеральная прокуратура при содействии Комитета национальной безопасности добилась экстрадиции из Афганистана гражданина Казахстана, подозреваемого в совершении террористических преступлений в Атырауской области.

"З. находился в розыске с 2011 года. Компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче данного гражданина для привлечения к уголовной ответственности ", - пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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