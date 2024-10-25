24.10.2024, 15:07 24516
Еще один организатор финпирамиды Chia TaiPharmaceutical отправился за решетку
Обманувшая казахстанцев на 180 млн тенге мошенница проведет за решеткой 5 лет
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Уральск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Западно-Казахстанской области обманула казахстанцев на 180 млн тенге, втянув их в финансовую пирамиду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области.
Уроженка Чингирлауского района Западно-Казахстанской области вступила в финансовую пирамиду Chia TaiPharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении.
Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия. В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.
Причиненный ущерб полностью взыскан в пользу потерпевших.
Ранее уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд в Туркестанской области. В Астане руководитель подразделения финпирамиды Chia TaiPharmaceutical обманула граждан на 29 млн тенге. Она также приговорена к пяти годам колонии. В Кокшетау казахстанцы вложили в подразделение данной финпирамиды более 290 млн тенге.
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25.10.2024, 11:12 6231
Сбежавшего из ИВС в Талгаре задержали в Алматинской области
Фото: Instagram/police_almobl
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Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгарском районе Алматинской области, на окраине села Теренкара, задержан подозреваемый, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что с самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали личный состав ДЧС, отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области.
Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в поисковых мероприятиях.
Как сообщалось ранее, в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки.
24.10.2024, 13:57 26081
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходже спецоперации ликвидировали нарколабораторию, функционировавшую в частном секторе Медеуского района, сообщает Polisia.kz.
Задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков. В ходе обыска изъяты десятки полиэтиленовых пакетов с порошкообразными веществами, сырье в объемных канистрах с жидкостью со специфическим запахом, походная баня размером 1,80 на 1,20 метра с системой вытяжки и гофрированными трубами, внутри которой находилась 150-литровая пластмассовая бочка с наслоением, приспособленная для смешивания реагентов, а также ведра, пластиковые контейнеры с наслоением, весы и другой лабораторный инвентарь. Согласно данным судебно-химической экспертизы, порошкообразное вещество является мефедроном, его вес составляет 21,7 кг", - информировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
По данному факту начато досудебное расследование. "Нарколаборант" взят под стражу. В настоящее время устанавливается канал поставки в Алматы сырья для изготовления синтетических наркотиков.
Ранее нарколабораторию, оборудованную в одном из частных домов, обнаружили в Жетысуском районе Алматы. Всего с начала года ликвидировано свыше 50 нарколабораторий.
24.10.2024, 10:03 30881
Прокуратура Алматы заблокировала 16 телеграм-каналов, распространявших наркотики
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы заблокированы 16 телеграм-каналов, где рекламировались и распространялись наркотические средства и психотропные вещества, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выявлено, что участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу "закладчика". В результате судом удовлетворен иск прокурора Медеуского района о блокировке запрещенных ресурсов, их деятельность прекращена", - отметили в прокуратуре.
Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров) и передано для дальнейшего расследования в полицию.
Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать о случаях выявления аналогичных интернет-ресурсов для их оперативной блокировки.
23.10.2024, 21:03 42386
В Мангистауской области осудили сына полковника полиции за сбыт наркотиков
Фото: Depositphotos
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Актау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сына заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области Талгата Арынова - Нуржана Арынова приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает Lada.kz.
Государственный обвинитель просил назначить Нуржану Арынову 11 лет лишения свободы. Он и его защитники просили оправдать его. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность подсудимого, по делу не имелось. Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным. Назначено 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 15 мая 2024 года присяжные в Актау оправдали сына полковника полиции, обвиняемого в сбыте наркотиков. В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.
4 июня судебная коллегия по уголовным делам суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
23.10.2024, 18:25 45981
Нанес ножевые ранения бывшему зятю: в Туркестане задержали подозреваемого в покушении на убийство
Возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Туркестан. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство, сообщает Polisia.kz.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина признался в содеянном. Подозреваемый взят под стражу", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Подозреваемый на почве бытового конфликта нанес ножевые ранения бывшему зятю и скрылся с места происшествия. На его розыск был ориентирован весь личный состав полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.
Ранее суд Мангистауской области приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Мангистау за покушение на убийство супруги.
23.10.2024, 17:15 50931
Побег из ИВС в Талгаре: по факту халатности возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После побега подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки из изолятора временного содержания в Талгаре было возбуждено уголовное дело по факту халатности, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
Занимаемся, ищем, задержим (...) Ищем - это не так просто. Все меры принимаются. Служебное расследование проводим. Все наказаны будут. Дело возбудили по факту халатности. Привлечем к ответственности виновных", - заявил он.
Напомним, в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
23.10.2024, 16:22 54121
Похищение и убийство 23-летней девушки расследует полиция в Атырау
Задержаны двое подозреваемых, 24 и 25 лет
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Атырау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки.
23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Сегодня стало известно, что девушка погибла, сообщает издание "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, задержаны два подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям уголовного кодекса - похищение человека и убийство.
Полиция проводит комплекс следственных действий. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области заведено уголовно дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Задержаны 4 подозреваемых.
Также напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
23.10.2024, 15:27 52811
Очередное страшное преступление в Талгарском районе: четверо подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
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Конаев. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали в Алматинской области, заведено уголовное дело, сообщили в областном департаменте полиции.
По факту изнасилования несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых лиц. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции", - говорится в сообщении департамента полиции.
О страшном преступлении сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Как установлено следствием, в середине октября в поселке Туздыбастау четверо парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. По версии полиции, один из подозреваемых был знаком с жертвой ранее, возможно, даже дружил с ней. По крайней мере, когда девушка вышла из спортзала, он предложил подвести ее домой. Она ничего не заподозрила и согласилась сесть в автомобиль, где находились еще трое парней.После этого 16-летнюю жертву вывезли в пустынное место, где каждый из парней вступил с ней в половой контакт. Несмотря на ее крики и плач, друзья завершили начатое, после чего пригрозили девушке, что убьют ее родственников, если она обратится в полицию", - поделился подробностями журналист.
Несмотря на угрозы, заявление поступило в полицию. Козачков уточнил, что старшему подозреваемому 23 года, младшему - 18.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании малолетней сбежал из ИВС в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре произошло убийство 16-летнего парня. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
Также напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявило затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
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