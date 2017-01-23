Главного инспектора резервата "Ертыс Орманы" уличили в краже леса

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Главного инспектора резервата "Ертыс Орманы" уличили в краже леса23.01.2017
Криминал  12:51

Павлодар. 23 января. Kazakhstan Today - Полицейскими в кратчайшие сроки за незаконную порубку и кражу леса задержан главный инспектор Бауртальского лесничества государственного лесного природного резервата "Ертыс Орманы", проинформировала пресс-служба ДВД Павлодарской области.

В полиции отметили, что в ходе рейда сотрудники местной полицейской службы отдела внутренних дел Щербактинского района выявили факт незаконной порубки и хищения лесопродукции в лесном массиве Бауртальского лесничества, передает Kazakhstan Today.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки были задержаны подозреваемые. Одним из причастных к данному преступлению оказался 48-летний государственный инспектор Бауртальского лесничества", - отметили в пресс-службе.

Вместо того чтобы осуществлять охрану и защиту лесов на закрепленных территориях, главный инспектор, предварительно вступив в преступный сговор со своим 33-летним односельчанином, незаконно вырубил и похитил 14 сухостойных сосен в массиве лесничества.

Еще два факта незаконной порубки деревьев зафиксировано на территории Иртышского района. В этом случае участковый инспектор полиции Иртышского района в селе Иртышск задержал автомашину ВАЗ-21061 под управлением 32-летнего местного жителя. При остановке автомашины в прицепе обнаружены спиленные части стволов деревьев породы "ива".

Кроме этого, за незаконную порубку ив на пойме реки Иртыш задержан 35-летний сельчанин.

В полиции добавили, что задержанные полностью признались в содеянном и объяснили свой поступок отсутствием дров для отопления домов.

"Вещественные доказательства и орудие преступления изъяты. В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование по статье 340 УК РК и статье 187 УК РК", - заключили в полиции.
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