К 16 годам колонии строгого режима приговорили педофила в Таразе за изнасилование 8-летней дочери

Тараз. 20 января. Kazakhstan Today - В Таразе суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал свою 8-летнюю дочь.

Насильника приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить семье 1,5 млн тенге морального вреда, передает Kazakhstan Today.

Как говорится в сюжете телеканала КТК , пьяный мужчина заранее готовился к преступлению. В тот день супруги не было дома, двух других детей, 6 и 11 лет, он выгнал на улицу, а жертву оставил. Якобы делать массаж. Когда сестра и брат вернулись с прогулки, малышка плакала. В тот же вечер дети все рассказали матери. Насильника полицейским удалось задержать не сразу - он подался в бега.

На суде 45-летний отец четверых детей, три из которых девочки, свою вину отрицал и настаивал, что его оговорили. Но экспертизы показали обратное. Психическое здоровье детей из-за отца-изверга серьезно пошатнулось. Как выяснилось в суде, педофил неоднократно домогался родных детей.

"Он постоянно пил спиртное, не работал, жестоко обращался с детьми, с женой. И старшую дочку, и вот малолетнюю. В 2013 году, в 2015 году. Неоднократно мать звонила в полицию, участкового инспектора мы тоже допросили в суде. Попытки были", - сказала судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области АйгульМаликова.

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