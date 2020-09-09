Павлодар. 8 августа. Kazakhstan Today - В Павлодаре Lexus угнали с АЗС, пока владелец расплачивался за топливо, передает Kazakhstan Today.

В Павлодаре 6 сентября на пульт оператора 102 поступил вызов. Пожилой мужчина сообщил, что с автозаправочной станции у него угнали автомобиль марки Lexus RX-330 серо-зеленого цвета, сообщает Polisia.kz

Встревоженный гражданин объяснил, что ненадолго отправился к оператору заправки, чтобы расплатиться за топливо, и оставил ключи в салоне, а когда вышел на улицу, автомобиля уже не было на месте.

Для обнаружения автомобиля и задержания автоугонщика в городе был объявлен план "Перехват". Ему удалось дворами и объездными путями направиться к выезду из города. Но, благодаря профессиональным навыкам и бдительности сотрудников роты патрульной полиции Ернара Макина, Абая Тыныбаева и Адлета Мергазина, удалось задержать угонщика на КП "Иртыш". Им оказался безработный 22-летний житель областного центра.

Автомобиль возвращен владельцу в сохранности. Полицейские призывают автовладельцев серьезнее относиться к своему имуществу: не привлекать внимание и не провоцировать злоумышленников на совершение правонарушений.

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