Мошенница из Павлодара получала от доверчивых петропавловцев предоплату за аренду несуществующей квартиры

Петропавловск. 25 января. Kazakhstan Today - Полицейские Северо-Казахстанской области задержали подозреваемую в интернет-мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

С заявлениями в полицию обратились двое жителей Петропавловска. Оба раза люди звонили по объявлению на сайте OLX.kz о сдаче квартиры в аренду.

Женский голос отвечал, что претендентов очень много. Остро нуждаясь в жилье, люди делали предоплату на Qiwi-кошелёк. Злоумышленница представлялась чужими именами, в подтверждение переправляла потерпевшим через мессенджер WhatsApp фото якобы своего удостоверения личности. Получив деньги, она переставала выходить на связь. В ходе расследования полицейские установили подозреваемую - 24-летнюю жительницу Павлодара", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье УК РК "Мошенничество". Санкция статьи подразумевает до четырёх лет лишения свободы.

Полицейские просят граждан не соглашаться на предоплату, откликаясь на объявления в соцсетях, на популярных сервисах OLX, "Колёса", "Крыша" и других.

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