Мошенник из Карагандинской области сдавал чужие квартиры в Павлодаре и Усть-Каменогорске

Павлодар. 17 февраля. Kazakhstan Today - Павлодарскими полицейскими по подозрению в квартирном мошенничестве задержан 31-летний ранее судимый за мошенничество житель Карагандинской области, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

По данным ДВД, мужчина приезжал в Павлодар, снимал на несколько суток квартиру, а затем пересдавал ее на длительный срок по доступной цене и уезжал, передает Kazakhstan Today.

"В январе мужчина приехал в Павлодар, по объявлению снял квартиру на несколько дней. На следующий день, через социальные сети выставил объявление о сдаче однокомнатной квартиры на длительный срок за 30 000 тенге. По данному объявлению позвонила девушка, которая, посмотрев квартиру, передала подозреваемому денежные средства в сумме 30 000 тенге. Подозреваемый задержан в Усть-Каменогорске, где успел совершить аналогичное преступление", - рассказали в пресс-службе.

Мужчина водворен в ИВС УВД Павлодара. В настоящее время по 5 фактам проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество" УК РК.

"Уважаемые жители Павлодара и области, если вы стали жертвой преступления со стороны данного лица, обратитесь в Центральный отдел полиции УВД Павлодара или позвоните по телефону: 39-15-10", - говорится в сообщении ДВД.

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