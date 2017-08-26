На трассе Ушарал - Достык задержали двух подозреваемых в незаконной ловле редких птиц

Талдыкорган. 26 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержали двух мужчин с ловушками для незаконной ловли редких птиц, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДВД региона, подозреваемые задержаны в Алакольском районе сотрудниками местного охотничьего хозяйства и полицейскими. В салоне их внедорожника, остановленного на трассе Ушарал - Достык, обнаружены различные приспособления для ловли хищных птиц, в связи с чем задержанных доставили в Алакольский РОВД.

"Обнаружена коробка со связанными живыми голубями, петли, свинцовые грузила, пеленатели и так далее, используемые для охоты на хищных птиц. Задержанные, один из которых 49-летний житель Алматы, второй из города Сарканда, заявили, что коробка с ловушками и живыми приманками найдена ими в степи", - сообщил представитель ДВД области Кобей Нурахмет.

Как отметили в полиции, в это время года в регионе осуществляется перелет редких птиц, среди них сокол-балобан, на которого браконьеры охотятся с целью перепродажи за пределы страны.

"По выявленному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими видами животных), при расследовании которого показания подозреваемых будут тщательно проверены", - пояснили в пресс-службе.

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