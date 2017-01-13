Нескольким осужденным по делу о теракте в Актобе сократили сроки в связи с амнистией

Актобе. 12 января. Kazakhstan Today - Осужденным за недонесение и укрывательство по делу о терактах в Актобе сократили сроки в связи с амнистией.

Сегодня, областная инстанция суда под председательством Муратгали Акетая огласила постановление на приговор суда по делу о терактах 5 июня, передает Kazakhstan Today.

Участникам терактов наказание оставили в силе: семерым пожизненное лишение свободы и двоим длительное заключение. 19 осужденным за недонесение и укрывательство в связи с юбилейной амнистией сократили сроки на четверть. Суд первой инстанции их приговорил к срокам от 2 до 5 лет, пишет "Диапазон ".

Как сообщалось ранее, 5 июня 2016 года в Актобе группа религиозных радикалов с целью завладения оружием совершила разбойное нападение на оружейные магазины "Паллада", "Пантера" и воинскую часть 6655 Национальной гвардии. В результате теракта погибли семь человек. Ранения получили 30 человек, в том числе военнослужащие и полицейские. Из числа террористов четверо были ранены и 18 убиты.

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