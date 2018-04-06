Несколько человек задержаны в ходе операции антикоррупционного органа на казахстанско-кыргызской границе

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области пресечен провоз скота через казахстанско-кыргызскую границу, передает Kazakhstan Today.

Данная операция была проведена с привлечением сил и средств отдела военной контрразведки КНБ, УБОП и спецподразделения "Арлан" ДВД Жамбылской области. Установлено, что отдельные жители Меркенского района вне пунктов пропуска незаконно пересекают госграницу и перегоняют скот из Кыргызской Республики для последующей реализации его в Казахстане, сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

"В результате организованной засады ночью 1 апреля текущего года зафиксирована передача от жителей Меркенского района взятки сотруднику пограничной заставы за обеспечение беспрепятственного пересечения границы 13 голов КРС. После незаконного пересечения государственной границы на участке погранзаставы задержаны четыре гражданина Казахстана, которые по поручению взяткодателей осуществляли перегон скота с территории Кыргызстана. Одновременно по подозрению в даче взятки были задержаны взяткодатели", - отметили в ведомстве.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде залога.

Материалы по факту нарушения госграницы будут выделены и направлены по подследственности.

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