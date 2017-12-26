От 2 до 27 млн тенге отдали жители Павлодара мошеннику, предлагавшему купить автомобили через аукцион

Павлодар. 26 декабря. Kazakhstan Today - Полицейскими Павлодарской области задержан мужчина, который представляясь работником крупной компании, предлагал гражданам приобрести через аукцион автомобили и специальную технику по очень низкой цене, передает Kazakhstan Today.

Мошеннику удалось обмануть пятерых павлодарцев, причиненная им сумма ущерба варьируется от 2 до 27 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

По информации ведомства, расследование по всем фактам мошенничества объединено в одно уголовное дело, которое окончено производством и направлено в прокуратуру для изучения.

"Нигде не работающий 27-летний сельчанин решил не утруждать себя поиском работы, а заработать по-крупному на доверии людей. Зная, что в больших компаниях и предприятиях проводятся аукционы по реализации имущества, через знакомых, родственников он узнавал информацию и контактные данные людей, которые располагают денежными средствами в крупных размерах или могут получить кредит в банках. Представляясь им работником крупной компании, заинтересовывал жителей своими возможностями и возможностями своей знакомой произвести реализацию специальной техники и автомашин путем проведения аукциона по цене ниже рыночной, которую затем можно будет приобрести. Для большей убедительности он предъявлял различные фотографии техники и автомашин и сообщал, что необходимо передать ему денежные средства, чтобы получить машины за приемлемую цену. Как только деньги оказывались у него в руках, он отключал телефон и скрывался", - рассказали в ДВД.

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