Полиция задержала двух подозреваемых в покушении на замакима района в Туркестанской области

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Полиция задержала двух подозреваемых в покушении на замакима района в Туркестанской области24.10.2018
  • Фото: Казинформ
Криминал  11:37

Туркестан. 24 октября. Kazakhstan Today - Полиция задержала двух подозреваемых в покушении на заместителя акима Толебийского района Туркестанской области Рабигу Бейсебаеву, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили СМИ в областном департаменте полиции, двух подозреваемых удалось задержать по горячим следам. По факту покушения ведётся досудебное расследование. О мотивах преступления не сообщается.

Напомним, накануне неизвестный выстрелил в Рабигу Бейсебаеву из травматического оружия, после чего скрылся на автомашине. Покушение совершено возле дома замакима района в обеденное время. Как стало известно позднее, женщина была доставлена в больницу с ранением в голову. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
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