Туркестан. 15 марта. Kazakhstan Today - Последователя деструктивного религиозного течения задержали в Туркестанской области за сбыт наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с управлением по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Туркестанской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотиков задержали жителя Махтааральского района, состоящего на учете как приверженец деструктивно-религиозного течения. У задержанного полицейские изъяли два спичечных коробка с содержимым наркотического средства растительного происхождения, похожего на марихуану", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли литературу религиозного характера, по которой назначены соответствующие экспертизы.

По факту сбыта марихуаны проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Подозреваемый арестован и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие", - отметили в ведомстве.

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