Участникам казахстанской Q-pop группы грозит до 15 лет лишения свободы за причастность к наркопреступности

АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - Участникам казахстанской Q-pop группы MadMen грозит до 15 лет лишения свободы за хранение и сбыт наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе департамента полиции Алматы проинформировали, что в настоящее время подозреваемые арестованы. Дело квалифицировано по статье 297 УК РК (Незаконное хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Отмечается, что если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее ряд СМИ сообщил о задержании в Алматы 10 подозреваемых в создании организованной преступной группы, которая занималась сбытом в городе синтетического наркотика "мефедрон". Согласно информации, двое из задержанных оказались участниками известной музыкальной группы MadМen.

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