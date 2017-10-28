С ведома охранника с территории предприятия в Талдыкоргане похитили товаров на 18,6 млн тенге

Талдыкорган. 28 октября. Kazakhstan Today - С ведома охранника с территории предприятия в Талдыкоргане похитили аэродромные плиты на 18,6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

26 октября в УВД Талдыкоргана обратилась администрация крупного местного предприятия с заявлением о краже 186 железобетонных аэродромных плит на общую сумму 18,6 млн тенге.

"Установлено, что похищенные плиты с использованием автокрана и грузовика вывозились в течение двух дней с ведома одного из охранников. Сейчас он в уголовном деле выступает в качестве главного фигуранта. Лицо, кому было реализована партия плит, также установлено. Похищенное дорогостоящее имущество уже разыскано и возвращено законному владельцу", - рассказали в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Уголовное дело заведено по части 4 статьи 188 УК РК. Оба фигуранта уже дали признательные показания и помещены под стражу.

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