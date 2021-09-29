Сейф с 8 млн тенге вынесли воры из дома в ВКО

Фото: ДП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Акмолинскими полицейскими задержана несовершеннолетняя закладчица, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения областного оперативно-профилактического мероприятия "Заклад" оперативники задержали школьницу, пытавшуюся сделать тайник для товара, сообщает УПН ДП Акмолинской области.
Товаром оказались 23 пластины (230 таблеток) лекарства, являющегося сильнодействующим анальгетиком, относящимся к препаратам опийного ряда.
Изъятый препарат пользуется популярностью у подростков и молодежи, так как считается средством для повышения уровня энергии и улучшения настроения.
Стоит отметить, что это лекарственное средство является синтетическим опиатом героина, и его неоднократное употребление вызывает наркотическую зависимость.
В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК. Назначена экспертиза.
Напомним, 4 августа в Алматы у закладчика изъяли
партию психотропных наркотиков "Скорость". Ранее в Алматы по подозрению в распространении синтетических наркотиков задержаны
мужчины 20 и 25 лет. Закладчики синтетических наркотиков орудовали в спальном районе города.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, пишет Polisia.kz
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Сотрудниками криминальной полиции в городе Семее был задержан гражданин Российской Федерации, который около 30 лет скрывался от правоохранительных органов.
Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений, повлекших смерть человека.
Как рассказали в полиции, все это время он сожительствовал с женщиной, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "МангистауМунайГаз", которые подозревались в хищении 455 млн тенге со счетов компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО "МангистауМунайГаз" Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт", - сообщает пресс-служба АФМ РК.
При этом, как рассказали в ведомстве, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.
Таким образом, со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн тенге каждый", - уточнили в пресс-службе.
По информации АФМ, виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.