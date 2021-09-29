Сейф с 8 млн тенге вынесли воры из дома в ВКО

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По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража).

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Двое мужчин вынесли сейф с деньгами и золотыми изделиями из дома жительницы ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Акмолинской области полицейские задержали несовершеннолетнюю наркозакладчицу

Фото: ДП Акмолинской области КОКШЕТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Акмолинскими полицейскими задержана несовершеннолетняя закладчица, передает KAZAKHSTAN TODAY. В ходе проведения областного оперативно-профилактического мероприятия "Заклад" оперативники задержали школьницу, пытавшуюся сделать тайник для товара, сообщает УПН ДП Акмолинской области. Товаром оказались 23 пластины (230 таблеток) лекарства, являющегося сильнодействующим анальгетиком, относящимся к препаратам опийного ряда. Изъятый препарат пользуется популярностью у подростков и молодежи, так как считается средством для повышения уровня энергии и улучшения настроения. Стоит отметить, что это лекарственное средство является синтетическим опиатом героина, и его неоднократное употребление вызывает наркотическую зависимость. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК. Назначена экспертиза. Напомним, 4 августа в Алматы у закладчика изъяли партию психотропных наркотиков "Скорость". Ранее в Алматы по подозрению в распространении синтетических наркотиков задержаны мужчины 20 и 25 лет. Закладчики синтетических наркотиков орудовали в спальном районе города.

Россиянин, разыскиваемый 30 лет за убийство, задержан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, пишет Polisia.kz Сотрудниками криминальной полиции в городе Семее был задержан гражданин Российской Федерации, который около 30 лет скрывался от правоохранительных органов. Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений, повлекших смерть человека. Как рассказали в полиции, все это время он сожительствовал с женщиной, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Должностные лица МангистауМунайГаза приговорены к 5 годам тюрьмы за хищение 455 млн тенге