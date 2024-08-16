Школьницу принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области: в полиции сделали заявление

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Кызылорда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции заявили, что вокруг дела о принуждении школьницы заниматься проституцией в Кызылординской области много дезинформации, и призвали не распространять фейки.





В социальной сети пользователи, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения. В частности, в социальной сети на тему "Члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу" и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети. Эта информация не соответствует действительности. По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело", - сообщает Polisia.kz .





В полиции также рассказали, что несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания, следственный суд отправил их под домашний арест.





Отмечается, что потерпевшая сторона в течение полугода не обращалась в правоохранительные органы. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится всестороннее расследование.





Кроме того, в связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.





Кроме того, в связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети органами полиции зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится оперативная работа, направленная на установление подозреваемых лиц. Уважаемые граждане! Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику. Призываем граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников", - обратились в полиции.





Напомним, о том, что школьницу заставляли принимать наркотики и держали в сексуальном рабстве в Кызылординской области, сообщила известная правозащитница Дина Тансари.



