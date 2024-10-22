Школьницу принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области: среди подозреваемых пятеро подростков
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Кызылорда. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Среди подозреваемых по делу о принуждении школьницы заниматься проституцией в Кызылординской области пятеро подростков, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
9 участников уголовных дел находятся под стражей, а двум избрана мера пресечения "домашний арест", среди них есть 5 несовершеннолетних. По обстоятельствам дела был допрошен потерпевший. Вопрос судебного слушания и открытого судебного разбирательства находится в компетенции суда", - цитирует агентство МВД РК.
Уточняется, что дополнительно рассматриваются дела по:
- привлечению несовершеннолетних к занятию проституцией;
- организации или содержанию притонов для занятия проституцией и сводничеством; вымогательству;
- склонению к применению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;
- пыткам;
- неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.
Как сообщалось ранее, в начале августа правозащитница Дина Тансари на своей странице в соцсетях рассказала историю о 16-летней школьнице из Кызылорды, которую заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией. Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Позже подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на содержание под стражей сроком на 2 месяца.
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел совещание, на котором раскритиковал подчиненных и потребовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые не предотвратили факта вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией. Были уволены и наказаны чиновники сферы образования.
В сентябре стало известно, что по делу школьницы, которую принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области, арестовано 11 человек.