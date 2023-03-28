27.03.2023, 09:17 46651
Сотрудники КНБ изъяли свыше 100 килограммов героина
Фото: КНБ РК
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с МВД Кыргызской Республики в результате многоходовой спецоперации пресечен устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
В ходе оперативной разработки сотрудниками КНБ была добыта информация о сосредоточении в странах формирования наркотрафика крупных партий опиатов, предназначенных для переброски транзитом через Казахстан за рубеж. Поэтапно были установлены способы и ухищренные схемы транспортировки наркотиков", - проинформировали в пресс-службе КНБ.
Сообщается, что в результате специальных мероприятий получены точные сведения о прибытии в Казахстан иностранного гражданина, являющегося непосредственным организатором переправки наркотиков.
Благодаря слаженным действиям оперативников и службы специального назначения "А" КНБ в Алматы при перевозке свыше 100 кг героина организатор наркоканала был задержан. Материал расследования зарегистрирован в ЕРДР, ведутся следственные действия. Работа по пресечению каналов международного наркотрафика продолжается", - отметили в КНБ.
Ранее сообщалось, что более пяти килограммов героина пытался провезти в Казахстан иностранец.
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28.03.2023, 17:42 3011
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Нарколабораторией "заведовал" 44-летний хозяин дома
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Турксибском районе Алматы.
Производство функционировало в стенах частного дома на улице Харьковская", - рассказали в полиции города.
Нарколабораторией "заведовал" 44-летний хозяин дома.
В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости, колбы с жидкостями и другая атрибутика, использованная при производстве синтетических наркотиков", - сообщили в полиции.
В общей сложности в нарколаборатории полицейские изъяли несколько больших пакетов с готовой продукцией.
Все, что было найдено в подвале в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу.
Начато досудебное расследование.
Напомним, в Казахстане регулярно ликвидируют подпольные нарколаборатории, в которых изготавливают синтетические наркотики.
Так, в конце прошлого года в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков. ОПГ планировала открыть 8 нарколабораторий в Казахстане. У них изъято 72 тонны прекурсоров для производства наркотиков.
До этого очередную нарколабораторию полицейские выявили на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
Всего, по данным МВД, с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков, из них 105 килограммов "синтетики".
28.03.2023, 13:35 14396
Прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный обвинитель Айжан Аймаганова запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса РК (Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград) необходимо внести представление президенту о лишении Боранбаева государственных наград, а именно орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3 степени", - цитирует inform.kz государственного обвинителя Айжан Аймаганову.
Айжан Аймаганова также попросила признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 28 УК РК (Пособничество в совершении преступления), пунктом 2 частью 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере), пунктом 3 частью 3 статьи 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах).
Назначить ему наказание по статьям 28, часть 5, и 189, часть 4, пункт 2, в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в уполномоченном органе по регулированию и контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, по статьей 218, часть 3, пункт 3, - в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества", - цитирует zakon.kz прокурора.
Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.
Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
28.03.2023, 10:00 55736
Криминальная хроника за текущую неделю Дополнено
Фото: Polisia.kz.
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет криминальную хронику за текущую неделю (27.03.2023-02.04.2023).
Северо-Казахстанская область. 28.03.2023
Поставку почти 200 граммов "синтетики" пресекли полицейские СКО, сообщает Polisia.kz.
При координации прокуратуры СКО совместно с сотрудниками полиции города Астаны оперативники УПН задержали 40-летнего жителя Петропавловска.
При задержании в барсетке у мужчины обнаружены два пакета с кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик α-PvP общим весом 199,35 грамма.
Параллельно столичные полицейские в Астане изъяли свыше 800 граммов наркотиков, таким образом, в ходе совместной операции изъято свыше 1 килограмма "синтетики". Горожанин подозревается в том, что приобрел данную партию наркотика путем поднятия так называемой закладки в столице, после чего доставил ее в Петропавловск для дальнейшего распространения", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по часть 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Санкция статьи подразумевает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый содержится под арестом.
Карагандинская область. 28.03.2023
В Карагандинской области 30-летний мужчина сообщил полицейским, что неизвестный возле его дома произвел три выстрела в автомобиль и скрылся, информирует Polisia.kz.
Отмечается, что заявитель не пострадал, повреждения получило принадлежащее ему авто.
Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что на почве ранее случившегося конфликта произвел три выстрела из обреза охотничьего ружья.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Бухар-Жырауского района по статье 24-99 УК РК. Обрез изъят. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде ареста", - добавили в полиции.
Кызылординская область. 28.03.2023
Кызылординские полицейские задержали подозреваемую в вовлечении двух несовершеннолетних в занятие проституцией. Через сайт Kyzdar.net она предлагала услуги девушек в Алматы, Таразе, Шымкенте и Кызылорде. За это она получала вознаграждение, сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией". Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. Сотрудниками полиции проводится работа, направленная на выявление других лиц, причастных к данному преступлению.
ВКО. 27.03.2023
По словам детского омбудсмена Аксаны Каленовой, по факту предполагаемого сексуального домогательства в отношении детей, находившихся в центре адаптации несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело, сообщает YK-news.kz.
Ранее сообщалось о том, что в городе создана рабочая группа, которая выясняет достоверность информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.
По факту предполагаемого сексуального домогательства в отношении детей, находившихся в центре адаптации несовершеннолетних, предприняты следующие действия. Обеспечена безопасность детей: в настоящее время они находятся под защитой государства. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия", - рассказала председатель рабочей группы, детский омбудсмен Аксана Каленова.
Она добавила, что в рамках уголовного дела детям представлена квалифицированная юридическая помощь, работает адвокат.
Кроме того, несовершеннолетним оказывается психологическая помощь. Я лично разговаривала с каждым ребенком, дети находятся в постоянной связи со мной", - добавила Каленова.
Она пообещала лично контролировать расследование настолько, насколько это возможно.
Жамбылская область. 27.03.2023
В Таразе сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативными работниками ДП Жамбылской области при поддержке подразделения специального назначения "Беркут" провели операцию по пресечению деятельности преступной группировки, сообщает Polisia.kz.
В поле зрения оперативных работников ведомства попала группировка, неоднократно принимавшая участие в групповых драках и потасовках, хулиганских выходках в барах, кафе и ночных клубах Тараза. В процессе оперативной проверки установлены участники из числа спортсменов и маргинальной молодежи, которые организовали криминальное покровительство ряду увеселительных заведений под видом охранной деятельности. Несколько человек из преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за нанесение телесных повреждений, хулиганство, вымогательство.
Группировка также участвовала в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия. Для того чтобы владельцы заведений соглашались на "охрану" преступной группы, ее члены устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе.
В полицию доставлено 11 участников преступной группы. Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Изъяты огнестрельное, травматическое, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Основные подозреваемые - организаторы и лидеры преступной группы водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Карагандинская область. 27.03.2023
Суд Темиртау арестовал на два месяца 24-летнего жителя Темиртау по подозрению в убийстве 2-летнего мальчика, сообщает ИА "Patriotnews.kz".
Судья удовлетворил ходатайство следователя, который просил поместить подозреваемого в СИЗО на два месяца, то есть на период расследования. Подозреваемого перевезли из изолятора временного содержания Темиртау в следственный изолятор в Караганде. Подозреваемый вину признает.
Напомним, 23 марта в одной из квартир Темиртау обнаружено тело малолетнего ребенка. В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). В настоящее время проводятся следственные действия.
Абайская область. 27.03.2023
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Аягозского района, у которого по месту жительства изъяли оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий 2022 года.
Полиция изъяла оружие "Вепрь-12" 12-го калибра с 4 патронами к нему, с резиновыми пулями, пригодными к стрельбе, магазин от АК-74 с 3 боевыми патронами калибра 7,62х39, пригодными к стрельбе, защитные противоударные щитки, ремень с кобурой для пистолета и специальные средства, уточняет Polisia.kz.
Подозреваемый помещен под стражу.
Данный факт зарегистрировали по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.
Алматы. 27.03.2023
В Алматы 35-летний гражданин продавал арендованное имущество, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), задержан. Он дает признательные показания. По предварительным данным, гражданин А. искал объявления о сдаче в аренду какой-либо техники. Так с одним из клиентов подозреваемый договорился об аренде игровой приставки Sony Playstation. Получив ее, фигурант, ориентировочно, скрылся в неизвестном направлении. В другом случае этот же мужчина взял в аренду автомобиль Kia и был таков. "Аренда" автомобиля обошлась потерпевшей стороне в 6 млн тенге", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Сообщается, что сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Устанавливается возможная причастность фигуранта к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.
Другая информация, в соответствии с нормами Конституции РК и статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит", - добавили в полиции.
Ранее тайник с патронами обнаружили в парке отдыха в Талдыкоргане.
28.03.2023, 09:38 20036
В Алматы задержан организатор финпирамиды Qnet
Деятельность Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet на территории мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
В ведомстве отметили, что деятельность Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции. В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.
Ранее, в Астане был задержан руководитель международной финпирамиды Qnet.
27.03.2023, 20:15 44161
Домогательства к детям в центре адаптации Усть-Каменогорска: возбуждено уголовное дело
В рамках уголовного дела детям представлена квалифицированная юридическая помощь, работает адвокат
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Усть-Каменогорск. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По словам детского омбудсмена Аксаны Каленовой, по факту предполагаемого сексуального домогательства в отношении детей, находившихся в центре адаптации несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело, сообщает YK-news.kz.
Ранее сообщалось о том, что в городе создана рабочая группа, которая выясняет достоверность информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.
По факту предполагаемого сексуального домогательства в отношении детей, находившихся в центре адаптации несовершеннолетних, предприняты следующие действия. Обеспечена безопасность детей: в настоящее время они находятся под защитой государства. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия", - рассказала председатель рабочей группы, детский омбудсмен Аксана Каленова.
Она добавила, что в рамках уголовного дела детям представлена квалифицированная юридическая помощь, работает адвокат. Кроме того, несовершеннолетним оказывается психологическая помощь.
Я лично разговаривала с каждым ребенком, дети находятся в постоянной связи со мной", - добавила Каленова.
Она пообещала лично контролировать расследование настолько, насколько это возможно.
Ранее дело о домогательстве в лифте по отношению к 14-летней школьнице возобновили в Караганде.
Насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению в Мангистауской области.
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери.
27.03.2023, 19:30 45346
В Таразе задержали ОПГ, навязывавшую "охрану" барам и ночным клубам
В полицию доставлено 11 участников преступной группы
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативными работниками ДП Жамбылской области при поддержке подразделения специального назначения "Беркут" провели операцию по пресечению деятельности преступной группировки, сообщает Polisia.kz.
В поле зрения оперативных работников ведомства попала группировка, неоднократно принимавшая участие в групповых драках и потасовках, хулиганских выходках в барах, кафе и ночных клубах Тараза.
В процессе оперативной проверки установлены участники из числа спортсменов и маргинальной молодежи, которые организовали криминальное покровительство ряду увеселительных заведений под видом охранной деятельности. Несколько человек из преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за нанесение телесных повреждений, хулиганство, вымогательство.
Группировка также участвовала в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия.
Для того чтобы владельцы заведений соглашались на "охрану" преступной группы, ее члены устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе.
В полицию доставлено 11 участников преступной группы. Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Изъяты огнестрельное, травматическое, холодное оружие и другие вещественные доказательства.
Основные подозреваемые - организаторы и лидеры преступной группы водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Ранее межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ - ФСБ, а также МВД и прокуратуры в трех городах Казахстана проведена спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности.
Департаментом по противодействию наркопреступности МВД в ходе масштабной специальной операции ликвидирована деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство синтетических наркотиков и их сбыт на территории Казахстана с помощью интернет-ресурсов.
27.03.2023, 19:17 46196
Убийство ребенка в Темиртау: подозреваемый арестован на два месяца
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Темиртау арестовал на два месяца 24-летнего жителя Темиртау по подозрению в убийстве 2-летнего мальчика, сообщает ИА "Patriotnews.kz".
Судья удовлетворил ходатайство следователя, который просил поместить подозреваемого в СИЗО на два месяца, то есть на период расследования. Подозреваемого перевезли из изолятора временного содержания Темиртау в следственный изолятор в Караганде. Подозреваемый вину признает.
Напомним, 23 марта в одной из квартир Темиртау обнаружено тело малолетнего ребенка. В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). В настоящее время проводятся следственные действия.
27.03.2023, 17:50 49146
Двое граждан Казахстана незаконно пересекли границу Южной Кореи: одного из них задержали
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщили о незаконном пересечении гражданами Казахстана границы Южной Кореи.
По данным ведомства, двое граждан РК, которым было ранее отказано во въезде в Республику Корея, незаконно покинули Международный аэропорт города Инчхон.
Один из них был позднее задержан местной полицией, второй наш соотечественник находится в бегах и его поиски продолжаются. Известно, что эти граждане прибыли в Южную Корею 24 марта текущего года рейсом авиакомпании Koreana из города Ташкента и ожидали депортационный рейс. Посольство Казахстана в городе Сеуле находится на постоянной связи с уполномоченными органами Республики Корея по данному случаю", - проинформировали в МИД.
Также в министерстве отметили, что данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и широко освещен в местных СМИ, что в дальнейшем, возможно, сподвигнет правоохранительные и иммиграционные органы Республики Корея к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда наших граждан в страну.
Ранее в МИД прокомментировали введение дополнительных консультаций при выдаче шенгенской визы казахстанцам.
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