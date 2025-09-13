Совместную операцию по ликвидации канала кибермошенничества провели полицейские Казахстана, России и Кыргызстана   

Фото: Polisia.kz

Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Кыргызстана и России была пресечена деятельность транснациональной преступной группы кибермошенников, сообщает Polisia.kz





Как рассказали в полиции, участники преступной группы организовали поставку SIM-box, с помощью которых осуществляли мошеннические действия в интернете в отношении граждан СНГ.





8 сентября в Бишкеке был задержан подозреваемый. В арендованной им квартире в ходе обыска изъяты SIM-box на 32 слота, более 70 SIM-карт, оформленных на третьих лиц, оборудования для IP-подмены, компьютеры и смартфоны.





Такие устройства позволяют преступникам совершать массовые фрод-звонки и рассылки от имени банков, госорганов и маркетплейсов. Их цель - кража денег и персональных данных", - пояснили в полиции.









За свою преступную деятельность злоумышленник еженедельно получал 500 долларов США.





В МВД отметили, что с начала года департаментом по противодействию киберпреступности изъято 77 SIM-box и около 90 тысяч SIM-карт, которые использовались мошенниками.





В ведомстве также напомнили, что с 16 сентября вступают в силу новые нормы законодательства, включая ответственность за действия дропов, ограничение онлайн-кредитования и регулирование оборота SIM-карт.