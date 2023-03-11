Суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации

Сегодня экс-главе областной полиции должны были вынести приговор

Фото: Polisia.kz

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Талдыкорган. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым отложили на неделю из-за госпитализации подсудимого в больницу.





Информацию подтвердили в пресс-службе Жетысуского областного суда.





Судебное заседание переносится на следующую неделю в связи с тем, что подсудимый попал в больницу", - рассказал официальный представитель суда Нурсултан Орынбасаров, сообщают СМИ.





Информацию о госпитализации генерала подтвердил также адвокат Кудебаева Руслан Баймаков. Однако он не сообщил, с каким диагнозом и в какую больницу госпитализирован его подзащитный.





Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сегодня ему должны были вынести приговор, однако судебный процесс перенесли. Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.





Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.





Прокуроры запросили для генерала 9 лет колонии.



