Суд над Сериком Кудебаевым начался в Талдыкоргане  

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Костанай. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела экономики и проектного управления ГУ "Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области" Т. за совершение мошенничества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, служебного подлога и других лиц, проходящих по делу, сообщила пресс-служба - В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела экономики и проектного управления ГУ "Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области" Т. за совершение мошенничества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, служебного подлога и других лиц, проходящих по делу, сообщила пресс-служба суда





Судом установлено, что "в период с апреля по декабрь 2019 года Т. и директор ТОО "Агро Консалтинг KST" Ж., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств - сумм инвестиционных субсидий, предоставленных субъектам АПК Костанайской области в качестве возмещения части расходов при инвестиционных вложениях на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств".





В дальнейшем Т. и Ж. вовлекли в свою преступную деятельность в качестве пособников М. и менеджеров ТОО "Агро Консалтинг KST К. и Ток.", которые впоследствии выполняли преступные указания и поручения последних, направленные на обеспечение хищения бюджетных средств", - отметили в суде.





В результате преступных действий подсудимых государству в лице управления сельского хозяйства Костанайской области причинен ущерб в особо крупном размере.





Судом назначено наказание: Т. - в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев и Ж. - в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности





Еще троим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, условно, с установлением им на весь срок наказания пробационного контроля с возложением на них в соответствии частью 2 статьи 44 УК исполнение обязанностей.





Кроме этого, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде с лишения права занимать должности на государственной службе: Т. - пожизненно, Ж. - сроком на 10 лет, К. и Ток. - сроком на 6 лет и М. - сроком на 5 лет.





Исковые требования управления сельского хозяйства суд удовлетворил частично:





- взыскав с ответчиков Т., Ж., К. и Ток. в пользу истца в солидарном порядке сумму ущерба 29 012 240 тенге и в доход государства государственную пошлину в сумме 870 367 тенге в равных долях, то есть по 217 592 тенге с каждого;





- взыскав с ответчиков Т. и М. в пользу истца в солидарном порядке сумму ущерба 5 997 000 тенге и в доход государства государственную пошлину в сумме 179 910 тенге в равных долях, то есть по 89 955 тенге.





Приговор не вступил в законную силу.