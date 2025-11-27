26.11.2025, 12:17 34301

Суд оставил без изменений приговор Арману Джумагельдиеву

Жалобы осужденных рассматривали в закрытом режиме
Суд оставил без изменений приговор Арману Джумагельдиеву
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский городской суд оставил без изменений приговор Арману Джумагельдиеву, более известному по прозвищу Дикий Арман, который ранее был осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях, передает корреспондент агентства.

Судом первой инстанции в ходе судебного следствия были тщательно опровергнуты все доводы защиты. Нарушений закона при рассмотрении дела не допущено. Что касается ходатайства о возобновлении судебного следствия, судебная коллегия решила оставить его без удовлетворения, так как указанные обстоятельства не повлияли на доказанность вины осужденных и вынесение правосудного приговора. Деяния осужденных квалифицированы правильно, наказания назначены в пределах санкции статей с учетом требований закона", - цитирует tengrinews.kz разъяснение председательствующей апелляционной коллегии.


Апелляционные жалобы осужденных рассматривали в закрытом режиме, отмечает zakon.kz.

Напомним, лидер ОПГ Дикий Арман осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях.

Он обвинялся по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.

Ранее в Сети появилась информация, что осужденный Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, пытался вскрыть себе вены.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудПреступникАлматы

новости по теме

26.11.2025, 13:51 30556

Стрелявшего по рыбакам на Или казахстанца осудили на 15 лет

Приговор еще не вступил в законную силу
Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил казахстанца, который стрелял по рыбакам на Или, к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда Т. признан виновным (...) и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Также суд постановил взыскать с подсудимого процессуальные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз", - говорится в сообщении пресс-службы.


Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.

26 октября 2024 года гражданин Т., находясь на территории крестьянского хозяйства Ш., расположенного на 26-м километре автодороги Конаев - Баканас, употребив спиртные напитки, примерно в 22.00 пройдя к побережью реки Иле, увидев граждан У., Д. и К., которые ловили рыбу, произвел в их сторону несколько выстрелов из ружья. В результате потерпевшие У., Д. и К. получили ранения различной степени тяжести. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи их жизни удалось спасти", - добавили в пресс-службе.


Ранее один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудстрельбаРека
26.11.2025, 09:40 38216

Каналы хищения и контрабанды нефтепродуктов ликвидировало МВД Казахстана  

Проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы
Каналы хищения и контрабанды нефтепродуктов ликвидировало МВД Казахстана
Фото: Polisia.kz
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре в Актюбинской области сотрудниками полиции изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и перевозкой первичного продукта нефтепереработки по поддельным документам, сообщает Polisia.kz.

В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов. В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов и в офисах одного из предприятий изъято около 400 тонн нефтепродуктов, а также огнестрельное и газовое оружие, финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправные операции", - проинформировали в МВД.


В рамках другого уголовного дела проверяется деятельность компании, задействованной в канале контрабандного вывоза нефтепродуктов за рубеж.

По предварительным данным, предприятием экспортировано свыше 30 тысяч тонн топлива на сумму порядка 8 млрд тенге. В октябре на одном из приграничных железнодорожных пунктов задержаны четыре вагона, принадлежащие этой компании, следовавшие в соседнее государство с 300 тоннами топлива", - уточнили в министерстве.


По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МВДнефтепродуктыхищение
25.11.2025, 19:01 62231

В Мангистауской области известного видеографа задержали по подозрению в насилии над ребенком

Подозреваемый помещен в СИЗО на два месяца
В Мангистауской области известного видеографа задержали по подозрению в насилии над ребенком
Фото: Polisia.kz
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области блогера-видеографа подозревают в сексуальном насилие над мальчиком. Об этом рассказал в своем аккаунте в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.

Недели две назад его взяли под стражу якобы за изнасилование, но чем дальше узнавал подробности, тем сильнее впадал в шок. Некоторые источники утверждали, что заявление поступило от несовершеннолетних мальчиков… (якобы одному из них 13 лет), несовершеннолетние мальчики крутились возле него как мобилографы и обучались "азам" съемок", - написал Азамат Сарсенбаев.


Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, 4 ноября 2025 года в полицию поступило заявление о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 121, часть 4, УК РК.

Подозреваемый установлен, задержан и по решению суда помещен в СИЗО сроком на два месяца. В настоящее время проводится досудебное расследование. Органами полиции осуществляется полный комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий", - сообщили в полиции.


В ведомстве добавили, что устанавливаются и тщательно изучаются все обстоятельства произошедшего, проверяются доводы заявления, назначены соответствующие экспертизы.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗадержаниеПедофилблогер
25.11.2025, 14:56 68941

Несовершеннолетнего россиянина задержали за ложные сообщения о терактах в Казахстане   

Ложные сообщения о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел сообщили о росте в Казахстане случаев ложных сообщений от несовершеннолетних о терактах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности МВД выявлены и задержаны лица, причастные к серии ложных сообщений о минировании школ и торгово-развлекательных центров, сообщает Polisia.kz.

В августе текущего года сотрудниками киберполиции МВД Республики Казахстан совместно с МВД Чеченской Республики задержан несовершеннолетний гражданин России, распространявший ложные сведения об акте терроризма в Казахстане", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.



Также сообщается, что с сентября по ноябрь 2025 года задержаны ряд несовершеннолетних и молодых людей, причастных к рассылке заведомо ложных сообщений о терактах и минированиях. К примеру, в сентябре в Балхаше задержаны двое подростков 15 и 16 лет, отправившие 63 ложных сообщения о терактах.

14 октября в результате совместной операции МВД Казахстана и МВД России по Республике Саха задержан несовершеннолетний житель Астаны, подозреваемый в распространении в российском сегменте интернета материалов, разжигающих межнациональную рознь, а также ложных сообщений о терактах в двух странах.

25 октября в Актау задержан 18-летний местный житель за ложное сообщение о минировании ТРЦ "Актау" в мессенджере Telegram.

14 ноября в Таразе задержан несовершеннолетний, сообщивший о трех заложенных взрывных устройствах в школах и ТЦ.

15 ноября в Актобе задержан подросток за рассылку ложных сообщений о терактах в трех школах.

20 ноября в Астане задержан несовершеннолетний, подозреваемый в двух аналогичных ложных сообщениях через WhatsApp. По всем фактам проводится досудебное расследование.

Министерство внутренних дел напоминает, что swatting и любые формы ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет. Настоятельно призываем родителей, педагогов и саму молодежь проявлять ответственность, не поддаваться сомнительным интернет-трендам и помнить, что любые шутки подобного рода имеют реальные последствия для общества и судьбы самих несовершеннолетних", - добавил Аслан Ускембаев.


Ранее в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в интернете.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
24.11.2025, 12:10 113476

Ущерб свыше 795 млн тенге: жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины

Дело направлено в суд
Костанай. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины на территории Аркалыкского месторождения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В период с октября 2024 года по август 2025 года подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, действуя через принадлежащее ему ТОО, осуществлял незаконное изъятие глины, принадлежащей государству, которую в последующем, под видом легального сырья, незаконно продавал предприятиям южных областей страны. Для сокрытия преступной деятельности он арендовал железнодорожный тупик в промышленной зоне Аркалыка, куда свозил похищенное сырье с целью придания законного вида происхождению похищенного сырья, заключил фиктивный договор о приобретении 8 тысяч глины с другим ТОО, руководителем которого являлся его родственник, хотя фактически не приобретал ее", - говорится в сообщении.


По данным прокуратуры, общий объем незаконно вывезенных минеральных образований превысил 15 тысяч тонн.

Указанными действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 795 млн тенге (...) Уголовное дело направлено в суд № 2 города Костаная", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что гравий незаконно добывали в Туркестанской области.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
24.11.2025, 10:54 116346

Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Казахстане  

Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК в ноябре в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте, сообщили в пресс-службе КНБ.

По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы", - проинформировали в пресс-службе ведомства.


С санкции суда данные лица взяты под арест. Иная информация разглашению не подлежит.


Кроме того, по данным КНБ, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму. Приговор вступил в законную силу.

Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность по материалам органов КНБ задержаны 83 и осуждены 97 лиц.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

24.11.2025, 10:38 117426

В области Абай пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива  

Семей. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов, сообщили в пресс-службе АФМ.

Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ "народного кооператива", используя лозунг "Счастье в каждую семью!". После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив был переименован в ELL QUATY", - проинформировали в ведомстве.


Сообщается, что для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок "Солнечная Турция".


С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО "QAZ INFO MARKET", на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались", - уточнили в АФМ.


По данным агентства, в результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.

Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.


Иная информация разглашению не подлежит.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

21.11.2025, 17:00 177221

Полиция Актобе расследует гибель супружеской пары

По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей
Актобе. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе обнаружены мертвыми муж и жена, по факту их гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Полицией по факту обнаружения тела женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий обнаружено тело ее супруга без признаков жизни, в повешенном состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые процессуальные действия, осмотр территории и сбор доказательств", - проинформировали в ДП.


В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.

По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей.

Напомним, жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги.

Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.

К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.

Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.

На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГибельУбийствосупруги

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?

      Архив опросов