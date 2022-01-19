У жителя Карагандинской области изъяли четыре ружья

ПАВЛОДАР. 19 ЯНВАРЯ - Суд приговорил жителя Павлодарской области к 20 годам лишения свободы за убийство беременной жены, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В апреле 2021 года в полицию Успенского района Павлодарской области поступило сообщение врача Константиновской врачебной амбулатории о том, что в доме одного из сел района, обнаружено тело беременной женщины. Полицейские, осмотрев место происшествия, установили вероятность того, что женщину могли убить", - проинформировали в пресс-службе.

Во время допроса мать погибшей рассказала, что проснулась ранним утром от криков зятя . Прибежав из соседней комнаты, она увидела, что дочь лежит на полу, а зять, надавливая руками на грудную клетку, делал женщине искусственное дыхание. Приехавшим на место происшествия медикам подозреваемый рассказал, что супруге стало плохо, и она, задыхаясь, упала на пол, а он начал оказывать ей первую помощь.

Однако в ходе проведении расследования, полицейские вскрыли деревянный пол комнаты и между досками были обнаружены частицы крови, а также раствор хлорсодержащего вещества.

Это указывало на то, что преступник пытался скрыть следы преступления. В ходе сбора необходимых доказательств, а также проведенных экспертиз, полицейские выяснили, что ночью между супругами на почве ревности произошла ссора. В результате чего, подозреваемый задушил беременную жену. А после, заметая следы преступления, отмыл пятна крови белизной. Чтобы запутать семью и полицейских, начал кричать, делая вид, что супруге стало плохо, а он ей помогает", - проинформировали в полиции.

Житель Павлодарской области признан виновным по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК и приговорен к 20 годам лишения свободы.

У погибшей остались двое детей.