У жителя Карагандинской области изъяли четыре ружья

Фото: Polisia.kz
В полицию поступила информация, что у жителя одного из населенных пунктов находится незарегистрированное оружие, сообщает Polisia.kz.
Во время осмотра частного дома 46-летнего подозреваемого полицейские изъяли четыре одноствольных ружья, их направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Ведется расследование.
Напомним, ранее в Туркестанской области оперативники задержали мужчину, у которого изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16 калибра.
Также в трех областях задержаны мародеры с похищенным оружием.
Кроме того, тайник с огнестрельным оружием обнаружен в Жамбылской области.
А в Алматы полицейские задержали двух мужчин 38 и 35 лет, у которых изъяты два нарезных охотничьих ружья SM 12 steyr mannlicher austria, похищенные во время беспорядков из оружейного магазина.