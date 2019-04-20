Убийцам Дарьи Махартовой ужесточили наказание

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Костанай. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайском областном суде вынесено решение по апелляционной жалобе об убийстве Дарьи Махартовой, передает Kazakhstan Today.

"Мама погибшей девушки просила назначить пожизненное лишение свободы убийцам ее дочери. Судебная коллеги постановила, что первые 5 лет Ажанов и Шевченко будут отбывать учреждении полной изоляции, то есть в тюрьме Аркалыка. Через пять лет они будут отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности. Всего им назначено 23 и 25 лет лишения свободы", - сообщает Алау-ТВ .

Напомним, тело пропавшей обнаружено в лесопосадке 21 июля 2018 года. Данный факт зарегистрирован по статье "Убийство с особой жестокостью".

Вынесен приговор в отношении Руслана Ажанова и Анатолия Шевченко, которые признаны виновными в убийстве 18-летней Дарьи Махартовой. По данному делу вынесен приговор двум полицейским, которые не предотвратили это преступление.

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