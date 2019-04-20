Убийцам Дарьи Махартовой ужесточили наказание

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"Мама погибшей девушки просила назначить пожизненное лишение свободы убийцам ее дочери. Судебная коллеги постановила, что первые 5 лет Ажанов и Шевченко будут отбывать учреждении полной изоляции, то есть в тюрьме Аркалыка. Через пять лет они будут отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности. Всего им назначено 23 и 25 лет лишения свободы", - сообщает Алау-ТВ.
Напомним, тело пропавшей обнаружено в лесопосадке 21 июля 2018 года. Данный факт зарегистрирован по статье "Убийство с особой жестокостью".
Вынесен приговор в отношении Руслана Ажанова и Анатолия Шевченко, которые признаны виновными в убийстве 18-летней Дарьи Махартовой. По данному делу вынесен приговор двум полицейским, которые не предотвратили это преступление.
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