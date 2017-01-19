В Акмолинской области ищут виновника смертельной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург

Кокшетау. 19 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области разыскивают водителя, сбившего пешехода на трассе Алматы - Екатеринбург, сообщает пресс-служба ДВД региона.

По данным полиции, авария произошла на 1206 километре автодороги Алматы - Екатеринбург 17 января текущего года. Тело мужчины было обнаружено недалеко от аула Жибек-Жолы Аршалынского района примерно в 22.45. Пострадавшим оказался 59-летний житель Астаны. Полиция установила, что мужчина скончался в результате наезда транспортного средства, передает Kazakhstan Today.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК.

Как пояснили в ДВД, поиски виновника аварии проводятся на территории Аршалынского района и соседних регионов области, а также в столице. Созданы специальные поисковые группы, устанавливаются возможные очевидцы аварии, изучены записи камер видеонаблюдения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о дорожно-транспортном происшествии, полицейские просят незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефону 102.

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