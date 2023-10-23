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22.10.2023, 15:30 31656
В Актау ведется уголовное расследование в отношении руководства центра адаптации несовершеннолетних
Причины начала расследования пока не раскрываются
Фото: news.ivest.kz
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Актау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау ведется уголовное расследование в отношении руководства центра адаптации несовершеннолетних, сообщили в управлении образования Мангистауской области.
По инициативе управления образования была создана специальная комиссия, которая провела расследование. По итогам этой комиссии бывший директор центра адаптации несовершеннолетних был уволен. Материалы переданы в прокуратуру и антикоррупционную службу для дальнейшего расследования" - цитирует lada.kz сообщение ведомства.
Причины начала расследования пока не раскрываются. Однако в редакцию издания коллектив Мангистауского областного центра адаптации несовершеннолетних управления образования области направил анонимную жалобу на свое руководство. Авторы обращения заявили, что руководитель трудоустраивала в центр своих близких родственников и бывших коллег, которые фактически не приходили на работу. Были и другие многочисленные нарушения, по заверению коллектива.
Напомним, в начале сентября родители воспитанников яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы сообщили, что опасаются полной смены персонала. По словам родителей, новая заведующая "всеми способами заставит уволиться абсолютно весь персонал нашего детского сада и приведет своих из 48-го яслей-сада". Позже стало известно, что заведующую детсадом сняли с должности.
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23.10.2023, 10:17 451
Представлялся сотрудником КНБ: подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Швеции
Подозреваемому удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой из Швеции в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении покушения на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, попыталась похитить его денежные средства в размере $30 тысяч", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что после предотвращения их действий Комитетом национальной безопасности подозреваемому удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.
В последующем по запросу казахстанской стороны он был задержан в Стокгольме правоохранительными органами Королевства Швеции.
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел разыскиваемый доставлен в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.
21.10.2023, 11:35 90296
Задержан экс-министр юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов задержан бывший министр юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Антикора.
Как пояснили в ведомстве, экс-министр пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству.
Работа по возврату активов продолжается.
Подробности не разглашаются в интересах следствия.
20.10.2023, 16:27 124241
Взрывы в военчасти Жамбылской области: фигурантам вынесен приговор
Фото: Кадр из видео
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Шымкент. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Шымкента завершился судебный процесс по громкому делу о взрывах в военной части Жамбылской области в августе 2021 года.
На скамье подсудимых оказались шесть человек, все они военнослужащие, сообщает издание "Отырар".
Двоих из них суд признал невиновными. Двое осуждены по статье УК РК "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия", однако они избежали тюремного заключения и были лишены званий подполковника.
Двоих солдат приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет. Приговором суда они также обязаны выплатить ущерб в размере 24 млрд тенге.
Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.
На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали.
20.10.2023, 15:14 126071
В стране сформировался криминальный рынок труда для мошенников - депутат
Можно регистрировать на себя подставные ИП, работать инкассатором для мошенников, можно устроиться оператором криптообменника и помогать мошенникам легализовать украденное
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юрий Ли рассказал о сформировавшемся криминальном рынке труда, где можно легко трудоустроиться и работать в интересах мошенников.
Соцсети наводнены рекламой легких заработков и лжеинвестиций, финпирамиды продолжают разорять граждан, которые используют кредиты в качестве инвестиционного капитала. В стране сформировался криминальный рынок труда, где можно рекламировать мошеннические телеграм-каналы, можно регистрировать на себя подставные ИП, работать инкассатором для мошенников, можно устроиться оператором криптообменника и помогать мошенникам легализовать украденное", - рассказал депутат.
По его словам, валовой поток украденных у казахстанцев денег технически обслуживается через банковские счета граждан, безнаказанно зарабатывающих на транзакциях свои проценты.
Юрий Ли подчеркнул, что утвержденная концепция повышения финансовой грамотности это декларативный документ, который не работает.
В связи с этим депутат предложил узаконить публичные списки недобросовестных финансовых организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
Данные списки публикуются, но никакой законодательной основы под этим нет. Сегодня организация появилась, завтра исчезла по непонятным причинам", - пояснил он.
Вместе с тем мажилисмен предложил ввести в Уголовный кодекс РК состав преступления для дропперов, лиц, которые оказывают в корыстных целях услуги по легализации похищенных денег. Кроме того, обобщить нормативным постановлением судебную практику по кражам путем незаконного доступа в информационную систему, по мошенничествам путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы и по созданию и руководству финансовой инвестиционной пирамидой.
Ранее замминистра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что граждане Казахстана отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге.
20.10.2023, 13:09 130841
Обманывали только казахстанцев: крупнейший мошеннический call-центр разоблачили на Украине
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейший мошеннический call-центр, который обманывал только казахстанцев, разоблачили в прошлом году на территории Украины, сообщил сегодня на заседании мажилиса замглавы МВД Игорь Лепеха.
Совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули", - рассказал Лепеха.
По его словам, сложность расследования и пресечения трансграничной преступной деятельности зарубежных интернет-мошенников заключается не только в их местонахождении, то есть за пределами страны, но и в использовании ими хакерских программ.
Для того чтобы оставаться в тени, мошенники используют так называемых дропперов"из числа граждан Казахстана, которых они находят в телеграм-каналах. Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших, определенную часть из которых дропперы оставляют себе (до 10 %), а оставшиеся зачисляют на указанные мошенниками банковские иные электронные счета. Так выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем теряются в криптовалютной системе", - пояснил замглавы МВД.
Еще одной проблемой, по его словам, является позднее обращение потерпевших в полицию.
Похищенные деньги снимаются со счетов и перенаправляются за границу еще до того, как граждане осознают, что стали жертвами мошенников. В среднем срок обращения в органы внутренних дел с момента совершения преступления составляет от 3 дней до нескольких месяцев", - пояснил Лепеха.
Он напомнил, что в ноябре прошлого года был разработан и запущен механизм блокирования зарубежных звонков с подменных номеров, используемых мошенниками.
С момента внедрения данного инструмента, то есть за 11 месяцев, пресечено свыше 37 млн попыток зарубежных мошенников дозвониться до наших граждан для реализации своих преступных целей", - уточнил спикер.
По его словам, таким образом удалось сократить на 20% количество случаев, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, либо же предлагают оформить выгодный онлайн-заем. Также на 12% снизился уровень тяжкой и особо тяжкой категории этих преступлений.
Кроме того, с июля во всех регионах созданы специализированные следственно-оперативные группы CyberPol, которые напрямую работают с банками и операторами сотовой связи.
Это также позволяет при своевременном обращении потерпевших в полицию, снизить риски потери денег на стадии их вывода за пределы страны. Таким образом уже заблокированы попытки вывода мошенниками порядка 200 млн тенге", - рассказал Лепеха.
Также, по его словам, установлено 929 дропперов, банковские карты которых зарубежные мошенники использовали в своей преступной схеме.
Ранее Лепеха рассказал, что казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге. По данным замглавы МВД, в текущем году зарегистрировано свыше 13 700 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тысячи граждан.
Напомним, в Актау более 100 человек отдали деньги мошенникам, пообещавшим гранты в вузе. Кроме того, более ста детей пострадали от действий мошенников в Казахстане с начала года.
20.10.2023, 12:26 131686
Издевался над особенными детьми и пожилыми: студент-медик признал вину
Подсудимому грозит до семи лет лишения свободы
Фото: pexels
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане студент-медик, которого подозревают в издевательствах над особенными детьми и пожилыми, признал свою вину.
Как сообщает телеканал КТК, по громкому делу об издевательствах прошел допрос пострадавшей стороны. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом. Он уже полностью признал свою вину, и рассмотрение дела пройдет в ускоренном режиме.
Сторона защиты тем временем просит максимального наказания. По словам адвоката потерпевшей стороны, после того как в хосписе узнали о случившемся, сотрудника просто уволили. После чего он благополучно устроился в детский реабилитационный центр. Издевательства продолжились и там.
Эти видео не единственные, утверждают пострадавшие. Дочь одной из них в суде рассказала, что на видео подсудимый якобы кормил ее мать подгузниками, привязав женщину к кровати. По версии обвинения, снятые ролики он рассылал своим друзьям. На вопрос судьи, зачем это было делать, подсудимый внятно ответить так и не смог.
Он издевался: избивал, заставлял какие-то упражнения делать, которые не предусмотрены по плану. Он одного из пострадавших, который на сегодняшний день погиб, заставлял есть свой кал. В видеоматериалах все есть, которые он сам же снимал на свой мобильный телефон, после чего распространял через WhatsApp-чат. Там есть переписки: "Еще видео отправишь?" и так далее. Избивали. Пожилой мужчина кушает, они просто по голове пинают, бьют, издеваются, матерятся", - заявил адвокат пострадавшего Мерхат Ахметолдин.
Суд ведет разбирательство по статье "Истязание". Максимальное наказание по ней - до семи лет лишения свободы. Родственники пострадавших запросили по 5 миллионов тенге морального ущерба. Обвиняемый иск признал частично. Рассмотрение дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области медик с диагнозом "параноидальная шизофрения" работал в детском лагере.
20.10.2023, 12:25 134906
Ювелирные изделия на 57 млн тенге пытались ввезти в Астану из Турции
За беспрепятственный ввоз контрабанды гражданка Турции дала крупную взятку сотруднику таможни
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Брендовые ювелирные изделия стоимостью 57 млн тенге пыталась провезти в Астану гражданка Турции, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
За беспрепятственное пересечение, досмотр и таможенное оформление багажа указанная гражданка дала 860 тысяч тенге должностному лицу таможенного поста столичного аэропорта", - сообщили в АФМ.
В настоящее время подозреваемые арестованы, в отношении них проводится досудебное расследование.
Ранее в аэропорту Астаны пресекли контрабанду золотых коллекционных монет на сумму 85 млн тенге.
В Лиге ювелиров Казахстана заявили, что поддельные и контрабандные золотые украшения наводнили ювелирный рынок страны.
20.10.2023, 12:00 135751
Казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге, сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на парламентских слушаниях.
В текущем году зарегистрировано свыше 13 700 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тысячи граждан, из них 70% жители городов, остальные 30% - из сельской местности. Социальный статус потерпевших разный. Это работники бюджетных сфер, госслужащие, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и другие. Общий нанесенный ущерб гражданам составляет 11 млрд 355 млн тенге", - сообщил Игорь Лепеха.
По словам заместителя министра внутренних дел, принятыми мерами задержано и привлечено к уголовной ответственности 521 лицо, причастное к совершению 2,5 тысячи различных интернет-мошенничеств.
Также потерпевшим возмещен ущерб в размере 523 млн тенге.
В то же время все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа, так называемыми зарубежными интернет-мошенниками. Именно они представляют главную экономическую угрозу для наших граждан", - подчеркнул он.
Игорь Лепеха сообщил, что преступники используют четыре самых распространенных способа обмана:
- первый - размещают онлайн-объявления о продаже товаров и предоставлении услуг;
- второй - обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, внушая и моделируя им различные ситуации;
- третий - предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты;
- четвертый - создают фишинговые сайты разных компаний и организаций, через которые в последующем заполучают конфиденциальную информацию пользователей.
Напомним, в Актау более 100 человек отдали деньги мошенникам, пообещавшим гранты в вузе. Кроме того, более ста детей пострадали от действий мошенников в Казахстане с начала года.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?