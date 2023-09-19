Заведующую детсадом в Алматы сняли с должности в связи с решением о массовом увольнении сотрудников

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Форекс - это всего-навсего рынок обмена валют, если дословно - foreign exchange (FOREX). Это самый крупный финансовый рынок - ежедневно весь мир меняет валюту примерно на 5 трлн долларов, сообщает телеграмм-канал " Простая экономика ".





Есть официальный рынок обмена, где банки и брокеры меняют реальную валюту для собственных целей или по поручению своих клиентов. Например, когда вы меняете в банке рубли на доллары, то участвуете в реальном рынке FOREX. Но откуда же реклама "100% доходности в день" на торговле валютами?





Есть другая часть FOREX рынка, где предлагается ставить на рост или падение одной валюты по отношению к другой. Далее для удобства буду называть эту часть рынка "форекс" - с маленькой буквы.





Так вот, рынок форекс организуется специальными компаниями - форекс-дилерами. На их сайтах вы можете делать ставки - как изменится валютная пара (доллар-рубль, евро-рубль, доллар-евро и т.п.). Если вы угадали со ставкой (например, что доллар вырастет по отношению к рублю), то зарабатываете деньги, если не угадали - теряете.





Торговля на форексе открыта круглосуточно, но обычно трейдеры заключают сделки на пару часов. То есть, торговля на форексе - это попытка спрогнозировать краткосрочные колебания валютных курсов. Возможно ли на этом заработать? Теоретически - да. Примерно, как и любой бизнесмен теоретически может стать миллиардером.





Дело в том, что курсы валют меняются ежесекундно под влиянием огромного количества факторов - от геополитики до раздутых слухов. И вот эти тысячи факторов надо как-то выстроить в единый прогноз. Сложно? Я бы сказал, практически невозможно.





Тем более, что если вы зайдете на форекс с небольшим капиталом, скажем 10 тысяч рублей, то одна неудачная сделка может помножить ваши средства на ноль за минуту. Ведь с маленькой суммой подстраховать убыточную сделку вы просто не сможете. Поэтому рассказы про миллионы на форексе с нуля - обычная замануха.





Вам будут рассказывать, что можно заработать сотни процентов в день. Кто будет это делать - сами форекс-дилеры, которые зарабатывают на вашей комиссии и блогеры, которые продают рекламу и рефералки. Агрессивная реклама направлена на то, чтобы заставить вас торговать с верой в завтрашние миллионы. Миллионов, почти наверняка, не будет - будут расшатанные нервы, зря потраченное на трейдинг время и утекшие из ваших карманов деньги.





Вывод: заработать на форексе возможно. Но вряд ли вы станете одним из миллиона. Вместо изучения торговых стратегий и сигналов я рекомендую потратить время на приобретение других полезных навыков, которые могут увеличить ваш доход. Хотя, обжигаться каждый волен самостоятельно.