18.09.2023, 15:13 5581
Заведующую детсадом в Алматы сняли с должности в связи с решением о массовом увольнении сотрудников
Фото: Depositphotos
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Алматы. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сняли с должности заведующую яслями-садом № 23 Ауэзовского района после жалоб родителей.
На прошлой неделе в редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от взволнованных родителей воспитанников яслей-сада № 23.
По словам родителей, новая заведующая "всеми способами заставит уволиться абсолютно весь персонал нашего детского сада и приведет своих из 48-го яслей-сада".
В пятницу все наши воспитатели выходили в последний день, прощались и обнимались с нами, решив массово написать заявления об уходе. Им сказали, что вдвое сократят часы работы и зарплаты, т.е. их вынудили уйти", - сказано в письме.
После обращения в акимат родителям пообещали, что весь персонал остается на своих рабочих местах.
Но мы не верим. Есть подозрение, что все замнут. Воспитателей заставили молчать, скорее всего, угрозами, что их не возьмут ни в один детский сад города на работу", - заявили родители в своем обращении в редакцию.
Сегодня в редакцию от родителей пришло письмо с благодарностью, в котором они сообщили, что после вмешательства журналистов Kazakhstan Today заведующая была снята с должности.
После выхода публикации и еще нескольких писем с жалобами, направленными в акимат, отдел управления образования, Министерство просвещения и другие инстанции, в наш ясли-сад пришла проверка и новую заведующую немедленно сняли. Весь коллектив вернулся на свои места", - сообщили благодарные родители.
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30.08.2023, 07:49 34741
Депутат предложила решение проблемы нехватки педагогов Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова предложила решение проблемы нехватки педагогов в казахстанский школах, передает корреспондент агентства.
Надо дать возможность при отсутствии учителя применять преподавание в режиме онлайн по небольшой части предметов", - заявила она журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Как отметила депутат, в школах Казахстана, по данным СМИ, не хватает 4000 педагогов.
Это проблема имеет отсроченный характер, связанный прежде с низкой оплатой труда. Мало кто спешил стать педагогом ранее. А те, кто все же выучился, уходили в другие сферы. Сейчас ситуация меняется", - заявила Ирина Смирнова.
Также, по словам депутата, отмечается высокий конкурс и освоение грантовых мест.
Второе - сертифицирование перед началом работы после окончания вуза. Это вынужденная мера для стремления студентами получения знаний, а у вузов - необходимость повышать качество. Недоверие к возможности получения педобразования через так называемый боковой вход. Как вторую профессию. Это надо применять активнее", - добавила она.
Напомним, в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов. На проблему неоднократно указывал и президент страны Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о повышении статуса педагогов, отмечает "Хабар 24".
Самый большой дефицит - на западе республики. Педагоги работают в нескольких школах, нередко преподают те, кто уже вышел на пенсию. Обеспечить образовательные учреждения кадрами стараются и с помощью специальной программы, разработанной профильным министерством.
Кроме того, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение.
В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях.
Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today.
10.08.2023, 10:44 62496
В Мининдустрии рассказали, кого исключат из списка очередников на госжилье
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Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бауыржан Кабдол в ходе брифинга службы центральных коммуникаций рассказал, кого исключат из списка очередников на госжилье.
На сегодня в акиматах в очереди стоят 646 965 граждан нашей страны (...) В последние годы очередь растет прогрессивными темпами. К примеру, за 10 лет очередь возросла в шесть раз. Это говорит об увеличении иждивенческого настроения населения. При этом акиматы ежегодно должны проводить инвентаризацию списков очередников", - заявил Бауыржан Кабдол.
Он подчеркнул, что акиматы ежегодно актуализируют списки нуждающихся в жилье.
Потому что граждане могут самостоятельно приобретать жилье, терять свой статус, переезжают на ПМЖ в другой населенный пункт, то есть перестают быть нуждающимися в жилище из госжилфонда", - пояснил Бауыржан Кабдол.
По его словам, снятие с учета граждан, нуждающихся в жилье из госжилфонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилфонде осуществляется в следующих случаях:
- если отпали основания для предоставления жилья из госжилфонда или жилища, арендованное местным исполнительным органом в частном жилфонде;
- выезд гражданина на ПМЖ в другой населенный пункт или прекращение трудовых отношений с госпредприятием или госучреждением;
- предоставление гражданином не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в жилище из госжилфонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилфонде;
- получение земельного участка и завершения строительства собственного жилища или приобретения жилья;
- получения арендного жилища без права выкупа.
Бауыржан Кабдол сообщил, что Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности был проведен анализ действующих списков очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилье, на предмет соответствия требованиям закона.
В результате анализа были выявлены следующие нарушения:
- 96,1 тысяч очередников имели жилье за последние 5 лет;
- 533 не имеют гражданства Казахстана;
- у 91,4 тысячи очередников место регистрации не совпадает с регионом, где они стоят в очереди;
- 29 тысяч - без прописки;
- 15,6 тысяч - числятся умершими по базе.
В общем из 647 тысяч очередников 232 тысячи потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, подлежат снятию с очереди. Акиматы начнут снимать с очереди граждан, имеющих несоответствия. Вследствие чего действительно нуждающиеся продвинутся в очереди", - добавил он.
08.08.2023, 23:57 67471
Что такое Форекс и почему на нем не заработать?
Фото: Depositphotos
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Форекс - это всего-навсего рынок обмена валют, если дословно - foreign exchange (FOREX). Это самый крупный финансовый рынок - ежедневно весь мир меняет валюту примерно на 5 трлн долларов, сообщает телеграмм-канал "Простая экономика".
Есть официальный рынок обмена, где банки и брокеры меняют реальную валюту для собственных целей или по поручению своих клиентов. Например, когда вы меняете в банке рубли на доллары, то участвуете в реальном рынке FOREX. Но откуда же реклама "100% доходности в день" на торговле валютами?
Есть другая часть FOREX рынка, где предлагается ставить на рост или падение одной валюты по отношению к другой. Далее для удобства буду называть эту часть рынка "форекс" - с маленькой буквы.
Так вот, рынок форекс организуется специальными компаниями - форекс-дилерами. На их сайтах вы можете делать ставки - как изменится валютная пара (доллар-рубль, евро-рубль, доллар-евро и т.п.). Если вы угадали со ставкой (например, что доллар вырастет по отношению к рублю), то зарабатываете деньги, если не угадали - теряете.
Торговля на форексе открыта круглосуточно, но обычно трейдеры заключают сделки на пару часов. То есть, торговля на форексе - это попытка спрогнозировать краткосрочные колебания валютных курсов. Возможно ли на этом заработать? Теоретически - да. Примерно, как и любой бизнесмен теоретически может стать миллиардером.
Дело в том, что курсы валют меняются ежесекундно под влиянием огромного количества факторов - от геополитики до раздутых слухов. И вот эти тысячи факторов надо как-то выстроить в единый прогноз. Сложно? Я бы сказал, практически невозможно.
Тем более, что если вы зайдете на форекс с небольшим капиталом, скажем 10 тысяч рублей, то одна неудачная сделка может помножить ваши средства на ноль за минуту. Ведь с маленькой суммой подстраховать убыточную сделку вы просто не сможете. Поэтому рассказы про миллионы на форексе с нуля - обычная замануха.
Вам будут рассказывать, что можно заработать сотни процентов в день. Кто будет это делать - сами форекс-дилеры, которые зарабатывают на вашей комиссии и блогеры, которые продают рекламу и рефералки. Агрессивная реклама направлена на то, чтобы заставить вас торговать с верой в завтрашние миллионы. Миллионов, почти наверняка, не будет - будут расшатанные нервы, зря потраченное на трейдинг время и утекшие из ваших карманов деньги.
Вывод: заработать на форексе возможно. Но вряд ли вы станете одним из миллиона. Вместо изучения торговых стратегий и сигналов я рекомендую потратить время на приобретение других полезных навыков, которые могут увеличить ваш доход. Хотя, обжигаться каждый волен самостоятельно.
04.08.2023, 12:42 76071
Нападение на защитников девушки в Алматы: адвокат заявил о затягивании следствия и нарушении процессуальных и этических норм
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Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал о ходе расследования дела о нападении на защитников девушки в конце апреля в Алматы.
Назначение экспертизы не препятствует проведению других следственных действий, которые не связаны с ней. Пять человек, которые установлены, отрицают свою причастность. Они говорят, что не наносили увечья, которые получил потерпевший", - заявил Айбол Туменбаев.
Адвокат подчеркнул, что в связи с этим следователь был обязан уже провести очные ставки, допросить потерпевших.
По камерам видеонаблюдения они могли детализировать все эти события. В последующем, когда было бы установлено, кто из них, как и что делал, оставалось бы только дождаться экспертизы, чтобы определить квалификацию. Я считаю, что департамент полиции очень халатно и поверхностно отнесся, и это говорит о том, что они не выполняют требования Уголовно-процессуального кодекса", - заявил Айбол Туменбаев.
По словам адвоката потерпевшей стороны, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает сроки следственных действий в два месяца.
Следователь обязан был в течение двух месяцев сделать максимум действий и мероприятий. Раз он этого не делает, то это говорит о том, что он волокитит. Можно говорить о том, что он в чем-то может быть заинтересован, потому что бездействие говорит о заинтересованности лица", - пояснил Айбол Туменбаев.
Также адвокат заявил о некорректных высказываниях следователя в адрес потерпевшей стороны.
Во время следственных действий (...) Он с ухмылкой говорит: стоило ли помогать девушке, в результате чего ты получил такую тяжкую травму. Этот момент я считаю неуместным. Человек, который находится на страже порядка и в чьи обязанности входит изобличить человека в совершении преступления и наказать… Его позиция должна быть с обвинительным уклоном в адрес людей, которые совершают преступления", - заявил Айбол Туменбаев.
Он подчеркнул, что сейчас самая главная задача, чтобы произошедшее не ушло в небытие.
Общественность должны интересовать те хулиганские действия, которые творятся на улице, иначе безопасность нашего города ставится под сомнение, потому что люди не смогут спокойно выйти на улицу. Они будут на каждом углу избиты, ограблены, а правоохранительная система будет смотреть на это с иронией", - добавил Айбол Туменбаев.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.
По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
В полиции сообщили, что всех участников массовой драки установили.
Между тем инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе.
27.07.2023, 10:34 87346
Чипирование домашних животных не должно быть монополизировано - юрист Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Чипирование домашних животных не может и не должно быть монополизировано, заявила журналисту Kazakhstan Today юрист Ангелина Котенко.
Цифровизация чипов, разработанная сейчас Минэкологии, противоречит международным стандартам, ратифицированным РК. Требования ТОО 1сert и частной платформы ТаNBa по полному контролю за всем в зоосфере противоречит законодательству РК", - сообщила юрист.
По ее словам, в законе о гуманном обращении и новых правилах учета нарушено международное правило по цифровизации чипов и подменяется понятие ИНЖ (индивидуальный номер животного и нумерация чипов).
То есть по международной практике цифровизации микрочипов принято 15 цифр, где четко указана страна, и главное - производитель, от которого зависит качество и который несет ответственность за чип, однако в нашей стране хотят уйти от международной практики и привести к безответственности поставщиков чипов. Производители чипов должны быть зарегистрированы на сайте ICAR и иметь международные сертификаты и отвечать международным стандартам", - пояснила Ангелина Котенко.
Она также подчеркнула, что чипирование не может быть обязательным методом идентификации, так как закон и правила к нему предусматривают 6 методов идентификации животных.
Каждый вправе решать самостоятельно согласно закону и правилам, как и чем ему идентифицировать свое животное. Учет не должен происходить в частных базах, и ТОО не может диктовать гражданам РК, как и чем им идентифицировать своих животных, а также ТОО не может монополизировать рынок ветеринарных услуг", - добавила эксперт.
Напомним, в Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными", с 1 сентября текущего года вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам, сообщает energyprom.
Регулирование численности безнадзорных животных - это, собственно, одна из главных задач, которую ставили законодатели. Ведь основная причина большого количества животных на улицах - безответственное отношение их бывших владельцев. Теперь, если у уличной кошки или собаки при отлове будет обнаружен чип, хозяина найдут и оштрафуют. Новый гуманный курс, которого будет придерживаться Казахстан - не убивать отловленных собак, а стерилизовать их, чипировать и отпускать. Планы на перспективу - строить пункты временного содержания и приюты, через которые животным можно было бы искать новую семью.
Постановка на учет других видов питомцев - декоративных крыс, хомяков или минипингов - останется добровольной. Если внесение информации о животном в систему будет для казахстанцев бесплатным, то за чип, бирку и саму процедуру владельцам придется заплатить из своего кошелька.
Исключение сделают только для социально уязвимых категорий граждан, которые не могут себе позволить оплатить такие ветеринарные услуги. Судя по открытой информации ветеринарных клиник, стоимость процедуры чипирования в крупных городах страны варьируется от 3,5 тысячи до 8 тысяч тенге.
В Минэкологии и природных ресурсов РК заявили, что за отказ внесения в базу данных предусмотрена ответственность в рамках Кодекса об административных нарушениях. Согласно статье 407-2 КоАП, нарушение правил физическими лицами влечет за собой штраф 10 МРП (в 2023 году - 34,5 тысячи тенге), для юрлиц - 30 МРП (103,5 тысячи тенге).
Подготовка к введению обязательного учета активно ведется с прошлого года. Уже создана цифровая экосистема - запущен национальный электронный сервис с реестром животных TANBA, начато обучение сотрудников государственных и частных ветклиник по работе с базой данных.
Зоозащитница Индира Утеулинова опубликовала на своей странице в Сети заявление, в котором владельцы домашних животных требуют соблюдения норм Конституции Республики Казахстан.
В данной базе "Танба", без утверждения, в нарушения всех законов РК, ведется сбор и других важных информаций, как регистрация клубов, заводчиков и т.д.",- утверждает зоозащитница.
Ранее зоозащитники уже заявляли, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами.
Между тем в Казахстане участились случаи жестокого обращения с животными, отмечает finprom.kz.
14.07.2023, 12:11 108591
Все должно разрешаться в рамках закона - адвокат об избиении мужчины с ребенком на руках в Астане Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Адвокат Айбол Туменбаев прокомментировал нападение на мужчину с ребенком на руках, которое произошло в одном из торговых центров столицы.
Никому не дано право самоуправства. Все должно разрешаться в рамках закона. Если кто-то тебя оскорбил - это моральный ущерб, и, соответственно, ты должен требовать возмещения в законном порядке", - заявил Айбол Туменбаев журналисту Kazakhstan Today.
По словам адвоката, на сегодняшний день государство очень внимательно относится к хулиганству, в связи с чем санкции за хулиганские действия увеличились.
Вопрос в размерах причиненного ущерба (...) Он подверг опасности несовершеннолетнего ребенка, что не имел права делать, зная, что физически сильнее. Он знал, что его удар для обычного человека может закончиться крайне трагично. Видя, что перед ним мужчина с ребенком на руках, он просто не имел права пускать в ход кулаки, поэтому его хулиганские действия будут расцениваться как агрессивные, умышленные", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что человек, будучи профессиональным боксером, должен был воздержаться от конфликта.
Это было не в условиях спортивного зала. На них не было средств индивидуальной защиты, на руках не было перчаток. У боксера перчатка - это оружие. У человека, который профессионально занимается боксом, сила удара равно порядка 800 и более кг", - проинформировал Айбол Туменбаев.
По словам адвоката, людям, которые профессионально занимаются восточными единоборствами или боксом, запрещено вступать в подобные конфликты, применять силу возможно только в рамках самообороны и очень сдержанно.
Можно говорить, что это отягчающее обстоятельство, что человек, являясь профессиональным боксером и зная о том, что он находиться не в спортивном зале и это не соревнование, не шоу, не игра (...) Если он, будучи мастером своего дела, не умеет контролировать свои эмоции, то это проблема для общества. В нашей среде его может оскорбить любой человек", - добавил эксперт.
Напомним, нападение на мужчину с ребенком на руках зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из торговых центров столицы.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев сообщил, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер Бейбут Шуменов. По его словам, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Вчера уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева обратилась в Министерство внутренних дел по поводу дела об избиении мужчины.
Она отметила, что в действующем законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации, угрожающей безопасности и здоровью именно ребенка.
Позже Динара Закиева в комментариях уточнила, что предлагается привлечь нападавшего к ответственности по статье 115 УК РК дополнительно.
10.07.2023, 14:25 118351
Очередное воровство: алматинские экологи обеспокоены реконструкцией сквера возле памятника Шокану Валиханову
Фото: facebook/Экологическое общество Алматы
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Общественники Алматы опубликовали сообщение в Facebook, в котором выразили обеспокоенность судьбой сквера возле памятника Шокану Валиханову. По их словам, сквер обнесли забором и закрыли на реконструкцию.
На выходных днях сквер был обнесен капитальным забором. Судя по всему, планируется его реконструкция по желанию частного спонсора-застройщика. Однако сквер не требует реконструкции, его реставрацию за счет бюджета акимат города провел в 2015 году в рамках реконструкции бульвара Валиханова. Вероятно, мы можем потерять исторический облик сквера, его дорогостоящую отделку (гранитный плитняк и покрытие тротуаров, гранитные плиты подпорных стен, гранитные скамьи, гранитные бордюры обрамляющие цветники и тротуары). Деревья, очевидно, будут повреждены при выкапывании траншей под кабель и трубы автополива, как это происходит постоянно в городе", - предположили активисты.
Они напомнили, что в прошлом году были проведены реконструкции скверов у Государственного музея РК и Дворца школьников. В итоге исторический первоначальный облик был утрачен, дорогостоящие плиты из красного гранита и известняка (ракушечника) исчезли, деревья все были повреждены и сейчас из-за этого погибают.
В акимате района экологам ответили, что в сквере у памятника Валиханову планируют заменить изношенные светильники и установить поливальную систему. Но общественники не верят отпискам и считают, что для такого ремонта незачем закрывать сквер многометровым забором. По их мнению, качественное оформление хотят заменить на дешевый новодел.
Очевидно, здесь будет очередное воровство дорогостоящего алматинского гранита, который заменят на мерзкую разваливающуюся плитку и кафель. Кроме того, весь сквер перероют под кабель (трубы), повредят зеленые покровы и насаждения, испортят весь ансамбль многочисленными фонарными столбами, а качественное фонтанное оборудование, трубы и насосы заменят на дешевое", - пишут активисты.
Именно поэтому, считают они, сквер Валиханова специально обносят капитальным многометровым забором, чтобы никто не возмущался и не мог наблюдать за происходящим.
Общественники напомнили, что сквер уже проходил реставрацию за счет бюджета в 2015 году и находится в хорошем состоянии. Фонтаны отреставрированы и отлично работают.
Мы требуем от акимата срочно демонтировать забор с территории сквера. Жители Алматы категорически против проведения этой псевдоспонсорской разрушительной реконструкции сквера от частного застройщика ЖК! Не надо бизнесу таким образом зарабатывать очки и лояльность перед президентом РК Токаевым, чтобы он дальше закрывал глаза на непрекращающуюся точечную застройку города", - заявили члены экологического общества.
Ранее сообщалось, что в верхней части Алматы наблюдается транспортный коллапс из-за дорожных работ и перекопанных улиц. По мнению водителей, пассажиров и жителей города, обстановка близка к катастрофе. Люди не могут добраться до работы, на мероприятия, домой.
Тысячи машин практически без движения выстроились в многокилометровые пробки, остановив движение десятков тысяч людей в рабочее время, отравляя атмосферу города колоссальным количеством выбросов и шумом работающий моторов", - рассказал местный житель.
О проблемах загрязнения воздуха в мегаполисе сообщалось не раз. По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц. Эксперт считает, что преобладающим фактором загрязнения воздуха в городе Алматы являются три ТЭЦ и только потом выхлопные газы автотранспорта.
Руководитель городского управления зеленой экономики Наталья Ливинская рассказала, что общие выбросы в окружающую среду за 2020 год составили 134 тысячи тонн с учетом ТЭЦ-3.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, что основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. По словам Жениса Туякова, ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
Всего в 5 близлежащих к городу районах зарегистрировано 230 тысяч машин. Около 30-40% въезжающего из области транспорта может быть транзитным из других регионов страны, отмечает zakon.kz.
Одной из "головных болей" алматинцев также остается точечная застройка. В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах.
По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.
Эксперт по экологии Ася Гейдт в качестве примера привела застройку Ремизовского ущелья. По ее словам, нарушение регламентированной высотности, широтности и меридианальной ориентации зданий ведет к перекрытию коридоров движения основных воздушных масс. Она также отметила, что застройка требует расчистки территории, в том числе от растительности.
Ранее Ремизовское ущелье, а также другие подобные территории, было занято дикорастущими и культурными плодовыми деревьями - преимущественно яблонями. К первой категории относится, в том числе, яблоня Сиверса - среднеазиатский эндемик, вид, включенный в Международную Красную книгу как "уязвимый", прародительница всех яблонь, ко второй - легендарный алма-атинский апорт, сегодня практически полностью утраченный. Помимо непосредственной видовой ценности произраставших ранее садов, необходимо отметить, что любые древесные насаждения являются сильнейшими "фильтрами" для воздуха, они активно потребляют углекислый газ и насыщают атмосферу кислородом, создавая более здоровую среду для человека", - сказала Ася Гейдт.
Кроме того, отмечает специалист, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В апреле этого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
04.07.2023, 21:06 129111
Си Цзиньпин отметил тектонические процессы глобальной трансформации, беспрецедентно серьезные вызовы человечеству и движение ШОС к формированию сообщества единой судьбы - комментарий
Фото: news.cn
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Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на саммите ШОС отметил тектонические процессы глобальной трансформации, беспрецедентно серьезные вызовы человечеству и движение организации опережающими темпами к формированию сообщества единой судьбы, чтобы сообща отстоять мир и безопасность в регионе.
Мы твердо поддерживаем друг друга в отстаивании ключевых интересов, продолжая добрые традиции взаимопомощи и солидарных усилий, выступаем доверительными партнерами друг для друга на пути развития и возрождения. Мы претворяем в жизнь концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, учитываем разумные озабоченности друг друга в области безопасности, комплексными подходами противодействуем традиционным и нетрадиционным вызовам, с тем чтобы сообща отстоять мир и безопасность в регионе, создать благоприятные условия для развития и процветания стран региона", - заявил председатель КНР, обозначив важнейшие направления для эффективного объединения усилий в рамках ШОС.
Си Цзиньпин обозначил приоритеты ШОС и роль организации в меняющемся мире: "Современный мир претерпевает перемены и потрясения, набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, человечество стоит перед беспрецедентно серьезными вызовами".
Мы стоим на страже международной справедливости, выступаем против гегемонии, деспотизма и травли, расширяем "круг друзей" ШОС, формируем отношения диалога и партнерства, носящие неконфронтационный и внеблоковый характер, что значительно способствует росту прогрессивных сил в защиту мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул лидер Китая главные цели и задачи организации.
Си Цзиньпин отметил необходимость конкретизировать цели организации и изложил видение курса в связи с тем, что "постоянный рост и укрепление ШОС в последние годы предоставляют нам не только уникальные возможности, но и небывалые вызовы. Как в свое время сказал индийский поэт Тагор, "уверенность позволяет человеку быть сильнее перед непредсказуемостью судьбы". Мы должны достойно исполнить славную историческую миссию, быть преданными первоначальным целям, объединенными усилиями выступать стабилизирующим и конструктивным фактором в деле мира и развития на планете. В этой связи я хотел бы озвучить следующие предложения".
Первое, неуклонно держать верный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие.
Второе, поддержать мир в регионе во имя общей безопасности.
Третье, наращивать темпы оживления экономики с опорой на практическое сотрудничество.
Четвертое, активизировать обмен и взаимозаимствование для сближения народов.
Пятое, претворять в жизнь многосторонность и совершенствовать системы глобального управления.
При этом председатель КНР обратил особое внимание на необходимость изменений в общественном развитии и необходимость совершенствовать самосознание народов в государствах ШОС, приведя в пример процесс модернизации китайского общества, подчеркнув, что "в настоящее время китайский народ продвигает собственную модернизацию под руководством Компартии Китая. Китайская модернизация отличается тем, что она охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, а также гармоничного сосуществования человека и природы. В то же время она осуществляется при следовании по пути мирного развития, создает новую форму человеческой цивилизации".
Более того, в этом процессе Китай выражает готовность поделиться своими достижениями и помощью в деле всестороннего социального развития.
Мы готовы своими новыми достижениями в китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира", - заключил Си Цзиньпин.
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