В Актобе расследуют гибель 15-летнего футболиста и его родных

С начала года заблокировано 67 млн фрод-звонков с подменных номеров

Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане доля интернет-мошенничества в структуре преступности достигла 26%, сообщил на правительственном часе министр внутренних дел РК Ержан Саденов.





По его словам, сейчас противодействие киберпреступности - ключевое направление в работе МВД.





В этом году полицейские изъяли у мошенников 81 sim-бокс и свыше 100 тысяч незарегистрированных абонентских номеров.





По данным главы МВД, с начала года выявлены 6 ОПГ, из них 1 транснациональная. Поставлен технический заслон международным звонкам с подменных номеров.





В результате взаимодействия с банками второго уровня в рамках Антифрод-центра заблокировано 67 млн фрод-звонков с подменных номеров. Выявлен 4531 мошеннический сайт со счетами на общую сумму 2,7 млрд тенге. С коллегами из-за рубежа ликвидировано 7 колл-центров. Внутри страны пресечена деятельность 5 таких центров. По инициативе МВД Интерполом с участием правоохранительных органов 40 стран проводится международная спецоперация", - говорится в сообщении МВД.



