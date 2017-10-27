В Актобе за хищение и избиение человека арестован депутат областного маслихата

Актобе. 26 октября. Kazakhstan Today - В Актобе арестован депутат областного маслихата Бахитжан Ержанов по подозрению в хищениях, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия к представителю власти, передает Kazakhstan Today.

Суд арестовал Ержанова на 2 месяца на время следствия, пишет "Диапазон"

По информации издания, сотрудники антикоррупционной службы задержали 57-летнего депутата облмаслихата по обвинению в мошенничестве с целью получения субсидий, выделяемых государством на поддержку сельского хозяйства. Проверка начата в июне этого года. В качестве дотации сельскому хозяйству были выделены около 900 млн тенге.

По данным областной прокуратуры, Ержанова также подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Также следствие считает, что Ержанов нанес телесные повреждения работнику крестьянского хозяйства, которые, согласно судебно-медицинской экспертизе, причинили тяжкий вред здоровью работника.

Отмечается также, что Ержанову не раз вручали звание "Человек года". Эту награду он получил сначала в Хромтауском (2012), затем в Иргизском (2013) и Шалкарском (2013) районах. Еще раз человеком года депутат становился в Темирском районе в 2014 году. В 2015 году Ержанова наградили орденом "Курмет". Не остался депутат без награды и в 2016 году - получил юбилейную медаль "Казакстан Республикасы Тауелсіздігіне 25 жыл".

Ержанов - депутат Актюбинского областного маслихата, член постоянной комиссии по строительству, транспорту, торговле и жилищно-коммунальному хозяйству.

Компания Ержанова "Казпромстройгрупп" заключила договор на строительство инженерных сетей в микрорайоне №4 жилого массива Нур Актобе (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и канализация). Бахитжан Ержанов также член партии "Нур Отан" и президент федерации кикбоксинга. Женат, воспитывает детей.

Арест депутата Ержанова - не первый случай, когда в хищении бюджетных средств обвиняют народных избранников. Ранее на 4 года осудили экс-депутата облмаслихата Мейржана Ундиргенова. После отбытия 2 лет наказания Ундиргенова освободили условно-досрочно.

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