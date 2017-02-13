Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы разыскивают потерпевших от действий шести мошенников, сообщила пресс-служба городского ДВД.

По данным ведомства, В. Пак, 1979 года рождения, путем обмана и злоупотребляя доверием завладевал имуществом и деньгами своих жертв. Он задержан сотрудниками УВД Алмалинского района за совершение серии мошенничеств. Телефоны: 254-46-00 и 254-46-01, передает Kazakhstan Today.

C. Маямеров, 1980 года рождения, путем обмана и злоупотребления доверием также завладевал денежными средствами горожан. Он задержан сотрудниками УВД Бостандыкского района за совершение серии мошенничеств: мужчина обманывал пенсионеров, вовлекая их в лотерейный розыгрыш. Телефоны: 254-47-00 и 254-47-01.

Полиция также разыскивает пострадавших от действий А. Белгибая, 1972 года рождения, который путем обмана и злоупотребления доверием завладевал деньгами своих жертв. Белгибай задержан сотрудниками УБОП ДВД Алматы за совершение серии мошенничеств. В частности, он за вознаграждение обещал помочь в получении от государства восьми соток земли, демонстрируя при этом листовку (смотреть ниже). Телефоны: 8-707-355-53-63.

О. Михайлова, 1988 года рождения, путем обмана и злоупотребления доверием граждан завладевала их имуществом и денежными средствами. Задержана сотрудниками УВД Алмалинского района за совершение серии мошенничеств. Мошенница в основном обманывала детей и действовала под предлогом гадания и снятия порчи. Телефоны: 254-46-00 и 254-46-01.

Р. Сетекова, 1966 года рождения, путем обмана, злоупотребляя доверием граждан, завладевала их деньгами. Задержана сотрудниками отделения полиции при УВД Бостандыкского района за совершение серии мошенничеств. Телефоны: 298-52-80 и 298-52-81.

В списке полицейских значится и А. Исабекова, 1958 года рождения, которая путем обмана и злоупотребления доверием завладевала имуществом и деньгами доверчивых горожан. Она задержана сотрудниками отделения полиции при УВД Ауэзовского района за мошенничества, которые совершала под фиктивными анкетными данными. В полиции установили, что Исабекова находилась в розыске за разбойное нападение на территории Алматинской области. Телефоны: 298-53-00 и 298-53-01.

В ДВД просят граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, сообщить в территориальные органы внутренних дел по вышеуказанным телефонам.

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