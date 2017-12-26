Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 декабря 2017
  • 17
  • :
  • 58
Все области
Ливни
днем 9º    ночью 2º
17:00
.
Aнонс

В Алматы три грабителя в масках опустошили кассу букмекерской конторы26.12.2017
  • Фото: e-moe.biz
Криминал  09:47

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские ищут грабителей букмекерской конторы в Алматы. Трое парней в масках Гая Фокса унесли оттуда около 700 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

"Личности подозреваемых уже установлены. Их поимка - дело времени", - прокомментировала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Как сообщил канал КТК, бандиты ворвались в заведение рано утром в воскресенье. Судя по видео с камер наблюдения, охранник в это время спал. Преступники разбудили его ударом, и испуганный сторож стоял, подняв руки, пока грабили контору. Один угрожал персоналу дубиной, другой, по данным полиции, игрушечным пистолетом. Третий в это время опустошил кассу.

В конце ноября подобное нападение на букмекерскую контору произошло в Актобе. Тогда охранник просто сбежал от бандитов в масках. Они избили девушек-кассиров и забрали 200 тыс. тенге. Грабителей до сих пор не нашли.
Просмотров: 3705
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
26.12.2017   12:52
От 2 до 27 млн тенге отдали жители Павлодара мошеннику, предлагавшему купить автомобили через аукцион
26.12.2017   10:41
Задержанные в Алматы серийные воры обчищали карманы посетителей магазинов и салонов красоты
26.12.2017   09:47
Фото: e-moe.biz
В Алматы три грабителя в масках опустошили кассу букмекерской конторы
25.12.2017   19:34
Фото: ortcom.kz
Бывший замакима Рудного осужден на 8 лет за вятку в размере 15 млн тенге
25.12.2017   15:11
Здания железнодорожного вокзала, Верховного суда и Назарбаев университета "заминировали" в Астане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today