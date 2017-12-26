В Алматы три грабителя в масках опустошили кассу букмекерской конторы

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские ищут грабителей букмекерской конторы в Алматы. Трое парней в масках Гая Фокса унесли оттуда около 700 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

"Личности подозреваемых уже установлены. Их поимка - дело времени", - прокомментировала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Как сообщил канал КТК , бандиты ворвались в заведение рано утром в воскресенье. Судя по видео с камер наблюдения, охранник в это время спал. Преступники разбудили его ударом, и испуганный сторож стоял, подняв руки, пока грабили контору. Один угрожал персоналу дубиной, другой, по данным полиции, игрушечным пистолетом. Третий в это время опустошил кассу.

В конце ноября подобное нападение на букмекерскую контору произошло в Актобе. Тогда охранник просто сбежал от бандитов в масках. Они избили девушек-кассиров и забрали 200 тыс. тенге. Грабителей до сих пор не нашли.

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