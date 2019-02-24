В Алматинской области обезвредили воровской квартет

Талдыкорган. 28 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области обезвредили преступную группу, совершившую по меньшей мере 15 краж за последние несколько месяцев, передает Kazakhstan Today.

В выходные на территории Енбекшиказахского района области прошли специальные оперативные мероприятия с участием местных полицейских, сотрудников областного департамента полиции и бойцов спецподразделения "Сункар" МВД РК. В результате задержана группа из четырех мужчин, пытавшихся скрыться после очередной кражи в селе Кайназар, сообщила пресс-служба ДП Алматинской области.

При захвате подозреваемых в их автомашине было обнаружено и изъято имущество, похищенное из частного дома в селе Кайназар. Среди изъятого - ювелирные изделия, охотничье ружье, денежные средства в отечественной и иностранной валюте, а также используемые при совершении преступлений маски, перчатки и инструменты. Установлено, что один из подозреваемых имеет две судимости за убийство и кражи, у другого семь судимостей, по которым он в общей сложности провел в местах лишения свободы около 20 лет", - отметили в областной полиции.

Задержанные подозреваются в серии краж чужого имущества, имевших место на территории региона с осени прошлого 2018 года. На сегодня установлена причастность подозреваемых более чем к 15 фактам, зарегистрированным в городе Есике, селах Кайназар, Енбек и Ават с крупным материальным ущербом, исчисляемым миллионами тенге.

Сейчас организованы все необходимые следственные действия, то есть допросы, показы, осмотры, поиск похищенного имущества, установление скупщиков краденого и так далее. В материалах расследования уже имеются вещественные доказательства по нескольким фактам краж. К расследованию также подключены оперативники и следователи областного департамента. Руководство областной полиции держит на особом контроле расследование по этой воровской группе", - подчеркнули в ведомстве.

Досудебное расследование проводится по статье 188 УК РК (Кража в крупном размере). В отношении двух подозреваемых на время расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Двое других задержанных, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности, помещены под стражу в изолятор временного содержания Енбекшиказахской районной полиции.

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