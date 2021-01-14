В Алматы уничтожено более 1,1 тонны героина

Наркотики были изъяты сотрудниками оперативного департамента КФМ в результате международной спецоперации, проведенной совместно с Криминальной таможенной полицией Германии, а также при содействии правоохранительных и таможенных служб России, Беларуси, Литвы, Польши и Нидерландов", - сообщили в комитете.
По информации ведомства, в октябре 2019 года на территорию Казахстана ввезен так называемый "обработанный мрамор". При досмотре товара, отгружаемого в Нидерланды, оперативники обнаружили 2208 брикетов с героином. Преступная группа планировала осуществить транзит наркотических средств из Ирана в страны Европейского Союза.
Методом контролируемой поставки груз под сопровождением оперативников Комитета был перемещен в Германию, где при получении товара задержаны граждане Турции.
В настоящее время по данному делу проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере)", - проинформировали в Комитете по финансовому мониторингу.
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