В Алматы взяты под стражу еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды

Фото: Polisia.kz

КЫЗЫЛОРДА. 18 ДЕКАБРЯ -15 декабря около 18.00 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области между группами молодых людей произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате инцидента трое несовершеннолетних, стоявшие на остановке, получили дробовые ранения, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 24, части 3 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство), начато досудебное расследование.

Подростки (девочки) были своевременно доставлены в больницу, им оказана помощь. Одна из них после оказания медицинской помощи отправлена домой в тот же день, а две несовершеннолетние находятся под контролем медиков. В настоящее время их состояние стабильное.

В результате оперативных действий сотрудников полиции по "горячим следам" восемь подозреваемых задержаны.

Кроме этого, в ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали основного подозреваемого, который признался в содеянном. У него изъято орудие преступления в качестве вещественного доказательства.

В соответствии с требованиями статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Основания задержания) в отношении всех девяти задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они взяты под арест.

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.