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В Алматы взяты под стражу еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды

18.12.2021, 14:32 50236
В Алматы взяты под стражу еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 18 ДЕКАБРЯ - Задержаны еще двое сотрудников "Mudaraban Capital" по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержаны 33-летний гражданин Ж. - учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления, сообщает Polisia.kz.
 
Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы.
 
Напомним, 27 октября руководитель компании "Mudaraban Capital" взят под стражу за организацию финансовой пирамиды. 
 
27 апреля 2021 года в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК). В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. 
 

Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов. 

 
7 октября Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности".
 

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новости по теме

Подростков ранили из ружья в Кызылординской области: задержаны подозреваемые

18.12.2021, 11:15 59926
Подростков ранили из ружья в Кызылординской области: задержаны подозреваемые
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 18 ДЕКАБРЯ -15 декабря около 18.00 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области между группами молодых людей произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате инцидента трое несовершеннолетних, стоявшие на остановке, получили дробовые ранения, сообщает Polisia.kz
 
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 24, части 3 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство), начато досудебное расследование. 
 
Подростки (девочки) были своевременно доставлены в больницу, им оказана помощь. Одна из них после оказания медицинской помощи отправлена домой в тот же день, а две несовершеннолетние находятся под контролем медиков. В настоящее время их состояние стабильное. 
 
В результате оперативных действий сотрудников полиции по "горячим следам" восемь подозреваемых задержаны. 
 
Кроме этого, в ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали основного подозреваемого, который признался в содеянном. У него изъято орудие преступления в качестве вещественного доказательства. 
 
В соответствии с требованиями статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Основания задержания) в отношении всех девяти задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они взяты под арест. 
 
Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.
 

Задержаны браконьеры в связи с массовым убийством сайгаков

16.12.2021, 18:25 188401
Фото: КНБ РК
КЫЗЫЛОРДА. 16 ДЕКАБРЯ - ДКНБ по Кызылординской области совместно с областной прокуратурой проведена спецоперация по пресечению противоправной деятельности преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта сайгачьих рогов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При попытке реализации крупной партии дериватов задержаны двое жителей региона, организовавших криминальную схему. Изъято 2347 сайгачьих рогов общим весом 500 килограммов. Для их получения браконьерами было убито 1174 особей сайги. Ущерб государству от преступной деятельности оценивается в 5 млрд тенге. В результате браконьерской деятельности нанесен значительный урон популяции сайги в Казахстане", - сообщается на сайте КНБ РК. 

 
В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности, наличию у фигурантов дополнительных партий сайгачьих рогов. 
 
Ранее в Атырау за уничтожение сайгаков осудили шестерых браконьеров, ущерб составил более 1,5 млрд тенге. 
 
В Мангистауской области у браконьеров изъяты туши шести кабанов
 
А в Алматинской области в контейнере обнаружили почти 20 краснокнижных соколов-балобанов

 

Находящегося в розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии

15.12.2021, 16:02 268861
Находящегося в розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии
Фото: Антикоррупционная служба РК
ТАРАЗ. 15 ДЕКАБРЯ - Находящегося в международном розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Территориальным департаментом по Жамбылской области осуществлялся международный розыск бывшего заместителя акима Тараза К. Сарытай, подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 189, пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК. В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества, правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД Республики Казахстан Сарытай задержан на территории Грузии и заключен под стражу", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

 
Как отметили в ведомстве, в настоящее время осуществляется процедура его экстрадиции в Казахстан. 
 
 

Судью приговорили к 2,5 года лишения свободы в Кызылординской области

15.12.2021, 14:42 273931
Судью приговорили к 2,5 года лишения свободы в Кызылординской области
Фото: franyk.com
КЫЗЫЛОРДА. 15 ДЕКАБРЯ - Судью Шиелийского районного суда Кызылординской области приговорили к 2,5 года лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Секретарь судьи Кыдыралиева получила 2 года лишения свободы, однако наказание отсрочено ввиду того, что осужденная воспитывает 4 малолетних детей, в том числе одного грудного, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции. 
 
Судья Курманбай признана виновной в вынесении заведомо неправосудных судебных актов и служебном подлоге. Кыдыралиева привлечена к уголовной ответственности за пособничество. 
 

Так, Курманбай без фактического проведения судебных заседаний, а также путем внесения ложных сведений вынесены решения по 12 гражданским делам (о признании сделок купли-продажи жилых домов иземельных участков действительными). Наличие у подсудимых малолетних детей судом признано смягчающим обстоятельством, в связи с чем наказание Курманбай сокращено с 5 лет до 2,5 года, Кыдыралиевой с 4 до 2 лет. Также они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Курманбай взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает Антикор. 


Ранее сообщалось, что в Казахстане семеро сотрудников МВД РК осуждены за пытки.  
 

Суд назначил экс-акиму Талгарского района штраф в размере почти 60 млн тенге

15.12.2021, 11:54 284986
Суд назначил экс-акиму Талгарского района штраф в размере почти 60 млн тенге
Фото: www.turkystan.kz
АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - Приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден экс-аким Талгарского района Серикжан Ерекешев, ему назначен штраф в размере 59,4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства, этим же приговором штраф в сумме 29,7 млн тенге назначен руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Аскару Шамаеву.
 
Кроме того, по решению суда осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
 
Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме двух миллионов тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и ненаправления иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг, напомнили в ведомстве.
 
Приговор в законную силу не вступил.
 
Как сообщалось ранее, в текущем году треть всех коррупционных правонарушений пришлось на дачу взятки.
 
Также напомним, что Антикоррупционной службой начато расследование в отношении заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, архивов и документации, которые они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.
 

В Павлодаре в центре города украли ель

14.12.2021, 20:46 358480
ПАВЛОДАР.14 ДЕКАБРЯ - 14 декабря, в 08.10, на пульт оператора 102 поступило сообщение, что в парке на проспекте Нурсултана Назарбаева неизвестный спилил дерево, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские проверили записи видеокамер, расположенных вблизи домов, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Установлено, что накануне вечером трое молодых людей, проходя по парку, сломали ель.
 
По данному факту возбуждено административное производство по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов, а также повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).
 
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению виновных.
 
 
Напомним, заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
 

У жителя Актюбинской области в багажнике авто нашли туши шести кабанов

14.12.2021, 16:21 380836
У жителя Актюбинской области в багажнике авто нашли туши шести кабанов
Фото: ДП Актюбинской области
АКТОБЕ.14 ДЕКАБРЯ - У жителя Актюбинской области в багажнике авто нашли туши шести кабанов, несмотря на то, что у него имелось разрешение на отстрел одного кабана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 10 декабря сотрудниками природоохранной полиции на территории Айтекебийского района в 210 километрах от села имени Жургенова остановлена автомашина Toyota Land Cruiser-80 под управлением 36-летнего жителя Алгинского района. 
 
При проверке в багажном отделении обнаружены 6 туш кабана, 4 охотничьих ружья и 113 патронов. В салоне внедорожника находились два пассажира. У водителя имелось разрешение на отстрел одного кабана. По факту незаконной охоты проводятся следственные действия по части 3 статьи 337 УК РК.
 
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
 
С 1 по 31 декабря в целях пресечения нарушений природоохранного законодательства, деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайги, сбыту, приобретению их дереватов и других видов дикой фауны на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Сайгак".
 
За две недели проведения оперативно-профилактического мероприятия мобильными группами было выявлено 92 факта нарушения природоохранного законодательства. Из них 67 фактов за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты и 9 фактов за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. 

 
 

Крупную партию смартфонов пытались ввести в РК из Кыргызстана

14.12.2021, 15:26 342595
Фото: Пресс-служба КГД
НУР-СУЛТАН.14 ДЕКАБРЯ - Крупную партию смартфонов пытались ввезти в Республику Казахстан из Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 декабря 2021 года попытки ввоза в Республику Казахстан крупной партии смартфонов и электронных устройств фирмы Apple и Samsung в тайнике грузового отсека. В тайнике, оборудованного для скрытой перевозки грузов, обнаружено 2 134 единицы смартфонов Iphone, 124 единицы планшетов Ipad, 451 единица смарт-часов Apple iWatch и другие электронные устройства известных брендов, без товаросопроводительных документов", - сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.

 
Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, общая стоимость груза составляет более 1 млрд. тенге.
 
В Комитете государственных доходов отметили, что через автомобильный пункт пропуска "Аухатты" разрешено перемещение только порожних грузовых автотранспортных средств.
 
Мероприятия по пресечению факта ввоза проведены работниками управления экспортного контроля департамента государственных доходов по Жамбылской области совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области.
 
Данный факт зарегистрирован в КУИ департамента пограничной службы Жамбылской области и передан в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.

 
 

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