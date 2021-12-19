В Алматы взяты под стражу еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды

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АЛМАТЫ. 18 ДЕКАБРЯ - Задержаны еще двое сотрудников "Mudaraban Capital" по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержаны 33-летний гражданин Ж. - учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления, сообщает Polisia.kz.
Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Напомним, 27 октября руководитель компании "Mudaraban Capital" взят под стражу за организацию финансовой пирамиды.
27 апреля 2021 года в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК). В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.
Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
7 октября Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности".