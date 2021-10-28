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В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды

27.10.2021, 08:58 62128
В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Руководитель компании "Mudaraban Capital" взят под стражу за организацию финансовой пирамиды, сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Гражданин Б., 1981 года рождения, 26 октября 2021 года задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы", - сообщил Рустам Абдрахманов. 

 
Он напомнил, что 27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).
 

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Алматы. 

 
По его словам, в совершении данного преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.
 

Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО "ASTEX.KZ" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", - сообщил Рустам Абдрахманов.

 
Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента.

 

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У пенсионера в Туркестанской области изъяли 1,5 килограмма кокнара

27.10.2021, 13:54 44956
ТУРКЕСТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Более 1,5 килограмма кокнара изъяли у жителя Келесского района в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Туркестанской области задержали жителя Келесского района, подозреваемого в продаже и хранении наркотиков, сообщает Polisia.kz.
 
При обыске в сарае во дворе дома найден пакет, содержащий вещество растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось кокнаром (мак), весом более полутора килограмма. 
 
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). На сегодняшний день в отношении пенсионера ведется досудебное расследование.
 
 

Конфликт во дворе закончился ножевыми ранениями в Павлодаре

27.10.2021, 10:30 56161
Конфликт во дворе закончился ножевыми ранениями в Павлодаре
Фото: из открытых источников
ПАВЛОДАР. 27 ОКТЯБРЯ - В одном из дворов Павлодара в ночь с субботы на воскресенье произошел конфликт, в результате которого двое мужчин оказались в больнице с ножевыми ранениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова граждане нарушали тишину и распивали спиртные напитки. Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. В результате произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим участникам конфликта нанесены ножевые ранения", - сообщили порталу Pavlodarnews.kz в пресс-службе департамента полиции.

 
Оба пострадавших доставлены в больницу. По факту случившегося проводится досудебное расследование.
 

Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области

26.10.2021, 17:10 91693
Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области
ТАРАЗ. 26 ОКТЯБРЯ - Транспортные полицейские раскрыли кражу крупной партии зерна на станции Шу в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Задержана группа лиц по подозрению в совершении кражи 22 тонн зерна с грузового поезда. Всего полицейскими задержано четверо жителей Жамбылской области в возрасте от 27 до 32 лет. Ущерб составил 2,5 млн тенге. Установлено, что зерно подозреваемые вывезли на автомашине КамАЗ. Похищенное изъято", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража, совершенная в крупном размере; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство". 
 
Задержанные взяты под стражу. Проводится расследование.
 

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