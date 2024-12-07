В Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку
Спасти пса не удалось
Фото: кадр из видео
Атырау. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области застрелили пса по кличке Пшон из села Сартогай, который помогала людям во время паводков, передает корреспондент агентства.
Весной мы рассказывали про доброго и верного песика по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района Атырауской области. Во время паводков Пшон помогал в берегоукрепительных работах. На днях Пшона застрелили. Спасти его не удалось", - пишет ZTB QAZAQSTAN 2024.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в департамент полиции Атырауской области.
Дополнено 03.12.2024, 14.00
В отделе ветеринарии, управления сельского хозяйства Атырауской области раскрыли обстоятельства гибели питомца.
28 ноября 2024 года в Махамбетском районе ветеринарный врач местной ветеринарной станции получил обращение от жителя одного из домов по поводу невозможности входа в дом из-за нахождения на дворовой территории трех чужих собак. Ветеринарный специалист, прибывший на место, провел процедуру временного усыпления собак путем выстрела дротиком. Две собаки были усыплены, третья собака, после попадания дротика, убежала в сторону реки и скончалась при невыясненных обстоятельствах", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что прокуратура и полиция района изучает законность действий сотрудника ветеринарной станции. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
Ранее в Акмолинской области полиция начала досудебное расследование после массового расстрела собак в Косшы.
Напомним, с марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".