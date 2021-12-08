В Карагандинской области двух женщин задержали за безлицензионный отпуск психотропного вещества

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Как сообщает Polisia.kz, с 29 ноября по 3 декабря в Карагандинской области прошел очередной этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дармек". В его рамках осуществлена целенаправленная работа по выявлению правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств в медицинских учреждениях, а также выявление и пресечение других видов преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
29 ноября в Караганде была задержана 49-летняя женщина за безлицензионный отпуск трамадола в количестве двух ампул. 30 ноября в Темиртау пресекли деятельность 34-летней жительницы города, занимавшейся безлицензионной продажей лекарственного препарата "Трамадол Ланнахер".
В отношении виновных лиц возбуждены административные производства в соответствии со статьей 424 КоАП РК (Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность).
Ранее сообщалось, что жительница Атырау задержана за торговлю психотропными веществами.