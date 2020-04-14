В Карагандинской области в ходе спецоперации изъяли крупную партию героина и арсенал оружия

Караганда. 13 апреля. Kazakhstan Today - У жителей Жезказгана и Сатпаева в ходе спецоперации изъято более 500 граммов героина и арсенал оружия, передает Kazakhstan Today.

11 апреля в ходе спецоперации сотрудниками управления противодействия наркопреступности департамента полиции Карагандинской области, управления полиции Жезказгана совместно с сотрудниками ДКНБ по Карагандинской области задержаны четверо жителей Жезказгана и Сатпаева возрасте от 32 лет до 51 года. В квартире 32-летнего жителя Сатпаева обнаружено и изъято 128 расфасованных полимерных свертков с героином весом более 500 граммов, а также три единицы оружия и денежные средства. У остальных задержанных изъят героин весом около 70 граммов и медицинские препараты", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

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