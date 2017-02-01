В Костанайской области амнистировали сотрудницу микрокредитной организации, присвоившую средства заемщиков

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В Костанайской области амнистировали сотрудницу микрокредитной организации, присвоившую средства заемщиков01.02.2017
Криминал  13:07

Костанай. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Житикаринском районе Костанайской области амнистировали 37-летнюю сотрудницу микрокредитной организации, присвоившую около 400 тысяч тенге, сообщила пресс-служба облсуда.

Согласно материалам дела, 13 августа 2012 года около 11.00 Н., работая в Житикаре в должности кредитного сотрудника ТОО "Микрокредитная организация "Союз-Кредит", приняла от заемщика М. 300 тысяч тенге на погашение займа, о чем выдала квитанцию, передает Kazakhstan Today.

Реализуя свой преступный умысел, Н., не оприходовав полученные деньги, обратила их в свою пользу. Скрывая факт хищения, Н. частично внесла в кассу микрокредитной организации от имени М. часть похищенных денежных средств в сумме 47 тысяч тенге. Оставшиеся 253 тыс. тенге она оставила себе, уточнили в пресс-службе.

По другому эпизоду, имевшему место в октябре 2012 года, сотрудница ТОО присвоила 35 тыс. тенге.

Как пояснили в суде, уголовное правонарушение, совершенное Н., относится к категории преступлений средней тяжести. Согласно закону "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК", прекращению подлежит производство по всем уголовным делам и делам, не рассмотренным судами, по преступлениям небольшой тяжести и преступлениям средней тяжести в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

"Постановлением суда в пользу потерпевших с Н. взыскан причиненный имущественный вред на общую сумму 388 тыс. тенге. В отношении Н. применена амнистия. Производство по делу прекращено", - добавили в суде.
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